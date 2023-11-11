السبت 11 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يستمع لشكاوي المواطنين بقرية الريان في الفيوم

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فيتو

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس  مجلس الوزراء، جولته مترجلًا بقرية الريان بمحافظة الفيوم لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة"، حيث تابع ومرافقوه، مشروع إنشاء المجمع الزراعي بالريان، واستمع إلى شرح من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الذي أشار إلى أن المشروع يشمل إنشاء مجمع زراعي وبيطري، يضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعي، وذلك على مساحة ٧٦٠ مترا مربعا، وقد تم تنفيذه بنسبة ١٠٠٪، ويخدم نحو 35 ألف نسمة. وتم الانتهاء منه وجار التسليم لبدء التشغيل.

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مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

كما تفقد مشروع إنشاء نقطة إسعاف الريان، واستمع إلى شرح من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الذي أشار إلى أن الوحدة مزودة بسيارتي إسعاف مجهزتين، وجار الانتهاء منها وتسليمها قريبا لبدء العمل والتشغيل، وتخدم قرى الريان، والحامولي، وحنا حبيب، بإجمالي نحو 40 ألف نسمة.

وتفقد رئيس الوزراء، أيضًا، المركز الطبي بالريان، حيث استعرض وزير الصحة والسكان، سير العمل بالمشروع، موضحًا أن المشروع يتضمن إنشاء مركز طبي وفق معايير منظومة التأمين الصحي الشامل، على مساحة ٢٠٠٠ م2، ويخدم نحو 44 ألف نسمة.

تجهيز المركز الطبي بقرية الريان

 ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من تجهيز هذا المركز الطبي، وتزويده بالمعدات اللازمة، والعناصر البشرية المطلوبة، لبدء التشغيل، لاسيما وأنه يخدم شريحة كبيرة من المواطنين، ليخفف عنهم عناء الانتقال وتلقي الخدمات الطبية بقرى ومراكز مجاورة.

 وتفقد رئيس الوزراء أيضًا المركز التكنولوجي الخدمي بقرية الريان، واستمع إلى شرح من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الذي أوضح أن المشروع يشمل إنشاء مجمع خدمي به مركز تكنولوجي ووحدة محلية، ومكتب بريد، ومكتب تموين، وشهر عقاري، ووحدة تضامن اجتماعي، وانتهى تنفيذ المجمع وتم تشغيله، ويقام على مساحة 700 متر مربع، ويخدم نحو 40 ألف نسمة.

وأدار رئيس الوزراء حوارًا مع عدد من العاملين بالمركز، للتعرف على أنواع الخدمات التي يقدمها المركز منذ افتتاحه في مختلف تقسيماته، حيث أوضحوا أن المركز يقدم مختلف الخدمات للمواطنين، ومن بينها خدمات التموين ومنها الفصل الاجتماعي في بطاقات التموين، وإضافة مولود جديد، كما يقدم مكتب البريد عددا من الخدمات مثل إرسال واستلام الحوالات، والبريد السريع والدولي، وكذا مكتب التضامن، ويقدم خدمات الطلبات الخاصة بتكافل وكرامة، ومتابعتها لدخول المستحقين، والشكاوى الخاصة بالمعاشات، كما تقدم الوحدة المحلية بالمركز خدمات منها التراخيص والتصالح وشهادات الميلاد وتقنين الأراضي.    

 

رئيس الوزراء يستمع الي شكاوي المواطنين

 وخلال جولته بقرية الريان، توقف رئيس الوزراء للاستماع إلى عدد من المواطنين من أهالي القرية، حيث حرص على سؤالهم عن أهم المشروعات التي لها أولوية بالنسبة لهم لسرعة الانتهاء والتشغيل، فأكدوا على أهمية المجمع الطبي، وكذلك السجل المدنى بالمركز التكنولوجي، حيث يساهم المشروعان في تخفيف عناء انتقالهم إلى مراكز أخرى لإتمام معاملتهم بمبالغ كبيرة للمواصلات تثقل كاهلهم، كما أعربت إحدى السيدات عن سعادة الأهالي بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث أكد رئيس الوزراء أن الدولة حريصة من خلال هذه المبادرة على الوصول إلى أهالينا في كل بقعة من أرض مصر، لتقديم أثر مباشر ينعكس على حياتهم ويزيد من جودة الخدمات المقدمة لهم.

 

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