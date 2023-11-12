عبد السند يمامة: أمريكا تتعامل مع إسرائيل باعتبارها قاعدة لها في الشرق الأوسط

الهجوم البرى على غزة، قال المرشح الرئاسي، الدكتور عبد السند يمامة، إن أمريكا تتعامل مع إسرائيل على أنها قاعدة مهمة لها في الشرق الأوسط، والغرب كذلك أيضا.

وأضاف يمامة لـ "فيتو": أن القضية الفلسطينية لها بعد إستراتيجي بالنسبة لنا، وهذا بعيد عن الشعوب التي تبدي تعاطفا كبيرا تجاه فلسطين، لكن وجود إسرائيل يفيد سياسة الهيمنة الغربية على العالم.

العدوان الإسرائيلي على غزة

وأكد قادة الدول العربية والإسلامية، في كلماتهم أمام القمة الإسلامية الطارئة بالسعودية، إدانتهم ورفضهم القاطع للحرب الشعواء التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، والتي راح ضحيتها آلاف الضحايا المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ.

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وندد القادة الذين شاركوا، السبت، في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في العاصمة السعودية، بسياسة ازدواجية المعايير للتعامل مع القضية الفلسطينية، والانتقائية في تطبيق القوانين الدولية، الأمر الذي يهدد الأمن والاستقرار العالميَّين.