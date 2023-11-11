السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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الجريدة الورقية

العدد (588) من «فيتو» وأبرز عناوينه: كارثة.. دراسة رسمية  تكشف: 30 % من تلاميذ المدارس لا يجيدون القراءة والكتابة

الصفحة الأولى من
الصفحة الأولى من العدد (588) من جريدة فيتو

كارثة.. دراسة رسمية  تكشف: 30 % من تلاميذ المدارس لا يجيدون القراءة والكتابة

خطة لإعادة سيد عبدالحفيظ مديرًا للكرة بالأهلى

غزة مهددة بـ «هولوكوست نووى»

خبراء استراتيجيون: إسرائيل لا تستطيع ضرب القطاع بالقنبلة النووية لهذا السبب

دبلوماسيون يطالبون الدول العربية بملاحقة تل أبيب دوليًا ونزع أسلحتها للدمار الشامل

كوابيس التصنيفات

أسرار تخفيض الوكالات العالمية تصنيف مصر

خبراء: الحلول الجذرية  غير موجودة وسياسة الحكومة فاشلة

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المرشح الرئاسى د. عبد السند يمامة:

أزمتنا الاقتصادية «مخيفة».. وتغيير مجلس الوزراء بالكامل على رأس أولوياتى

ورطـة الميـاه!

«الرى» تنفق مليارات الجنيهات لمواجهة الشح المائى.. والزيادة السكانية بعبع يهدد نهر النيل

حفيدة الفنان محمد فوزى:

نرفض تجسيد محمد رمضان لشخصية جدى

مصدر بوزارة الكهرباء عن  انقطاع التيار المتكرر  فى المحافظات:

التغيرات المناخية السبب !

كارثة تلاميذ المدارس القراءة سيد عبدالحفيظ غزة هولوكوست نووى إسرائيل القنبلة النووية تل أبيب تصنيف مصر د عبد السند يمامة المرشح الرئاسى مجلس الوزراء المياه الرى الزيادة السكانية الشح المائي نهر النيل محمد رمضان محمد فوزي انقطاع التيار

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