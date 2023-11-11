العدد (588) من «فيتو» وأبرز عناوينه: كارثة.. دراسة رسمية تكشف: 30 % من تلاميذ المدارس لا يجيدون القراءة والكتابة
كارثة.. دراسة رسمية تكشف: 30 % من تلاميذ المدارس لا يجيدون القراءة والكتابة
خطة لإعادة سيد عبدالحفيظ مديرًا للكرة بالأهلى
غزة مهددة بـ «هولوكوست نووى»
خبراء استراتيجيون: إسرائيل لا تستطيع ضرب القطاع بالقنبلة النووية لهذا السبب
دبلوماسيون يطالبون الدول العربية بملاحقة تل أبيب دوليًا ونزع أسلحتها للدمار الشامل
كوابيس التصنيفات
أسرار تخفيض الوكالات العالمية تصنيف مصر
خبراء: الحلول الجذرية غير موجودة وسياسة الحكومة فاشلة
المرشح الرئاسى د. عبد السند يمامة:
أزمتنا الاقتصادية «مخيفة».. وتغيير مجلس الوزراء بالكامل على رأس أولوياتى
ورطـة الميـاه!
«الرى» تنفق مليارات الجنيهات لمواجهة الشح المائى.. والزيادة السكانية بعبع يهدد نهر النيل
حفيدة الفنان محمد فوزى:
نرفض تجسيد محمد رمضان لشخصية جدى
مصدر بوزارة الكهرباء عن انقطاع التيار المتكرر فى المحافظات:
التغيرات المناخية السبب !