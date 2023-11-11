السبت 11 نوفمبر 2023
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حوادث

جنح الرمل أول بالإسكندرية تحجز قضية الطفل أيوب للحكم السبت المقبل

محكمة الإسكندرية،فيتو
محكمة الإسكندرية،فيتو

حجزت محكمة جنح أول الرمل، في الاسكندرية،  القضية رقم 23739 لسنة 2022 جنح الرمل اول والمعروفة اعلاميا بقضية الطفل ايوب وطبيب التخدير،بتهمة إهمال طبي، والمتهم فيها طبيب تخدير في وفاة الطفل أيوب لجلسة السبت القادم للحكم. 

وكانت محكمة جنح أول الرمل، أصدرت في ديسمبر الماضي قرارا إخلاء سبيل طبيب التخدير،بكفالة 50 ألف جنية عقب استمرار حبسه علي مدار شهر وإحالة التقرير الطبي للجنة ثلاثية، في وفاة طفل داخل أحد المستشفيات الخاصة بالإسكندرية. 

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تعود أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الرمل، بورود بلاغ من والد الطفل  يفيد بوفاة نجله نتيجة إهمال طبي داخل أحد المراكز الطبية الخاصة.

وأشارت الأسرة في بلاغها إلى أن الطفل كان يعاني من سعال ودور برد شديد، وأنه تم توقيع الكشف عليه بأحد المراكز الطبية، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين وجود ما يعيق دخول الهواء إلى مجرى الرئة اليسرى، واشتباه الطبيب في وجود مشاكل في التنفس وطالب بإجراء عدد من الأشعة.
وأضاف البلاغ أنه بالتوجه إلى طبيب آخر، أكد على وقوف قطعة مكسرات بمجرى التنفس، وطالبها بإجراء منظار الطفل ودخل لإجراء عملية جراحية وأكدت الممرضات أن حالته مستقرة لكنه توفي بعد خروجه من غرفة العمليات.

وكان قسم جراحة الاطفال في كلية الطب جامعة الإسكندرية، أصدر بيانًا، يفيد بأن دكتور التخدير عضو هيئه التدريس بقسم التخدير والمسؤول عن التخدير بالقسم لسنوات عديدة، قام بالمشاركة والإشراف على تخدير حالات كثيرة معقدة بالقسم وتشمل المبتسرين وحديثى الولادة وناقصي نمو بهم عيوب خلقية متعددة، وأن ذلك يتم بصورة دورية وعلى مدى أكثر من 20 عامًا وأنه قد أثبت في هذه الفترة كفاءة كبيرة وتمكن من تخدير أصعب الحالات بمتوسط 2000 حالة في العام، يقوم بتخديرها في القسم.

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