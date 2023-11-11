السبت 11 نوفمبر 2023
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حوادث

حبس تشكيل عصابى لتزوير المستندات الرسمية بالقاهرة

تشكيل عصابى
تشكيل عصابى

أمرت نيابة شمال القاهرة، بحبس تشكيل عصابى  تخصص نشاطه فى إصطناع وتزوير المستندات الرسمية وذلك ٤ ايام علي ذمة إستكمال التحقيقات.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة قيام ( 7 أشخاص ل 5 منهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى إصطناع وتزوير توكيلات البيع ونقل الملكية.


وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهم، وبحوزتهم ( 2 جهاز لاب توب - جهاز برنتر - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - نماذج  توكيلات خالية من البيانات - 2 خاتم شعار الجمهورية - طباعة ليزر – طباعة إسكانر – مقص - فلاشة بها برامج تقليد للأوراق الرسمية – مواد وأدوات تستخدم فى طباعة العلامات المائية والتغليف وصناعة الأختام -  ١٤ خاتم مدون عليها شعار الجمهورية "مقلدين" - أسطمبات ورقية لتصنيع الأختام - شهادات بيانات سيارات فارغة "مقلدة" - مجموعة كبيرة من المستندات المقلدة).
وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى إصطناع وتزوير توكيلات البيع ونقل الملكية مُستخدمين الأجهزة والأدوات والأختام المضبوطة والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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