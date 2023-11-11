السبت 11 نوفمبر 2023
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سياسة

حزب مصر أكتوبر: كلمة السيسي بالقمة العربية خارطة طريق لحل الأزمة الفلسطينية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

 أشادت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمؤتمر القمة العربية الإسلامية اليوم بالمملكة العربية السعودية، موضحة أن كلمة الرئيس السيسي تعد خارطة طريق نحو حل الأزمة الفلسطينية حيث أكدت على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، فضلا عن أهمية وضع حلول عاجلة لإنهاء الحرب في قطاع غزة وحماية المدنيين الأبرياء.

 

العدوان الإسرائيلي على غزة 

 وأكدت مديح، في بيان لها، على أهمية الرسائل التي وجهها الرئيس السيسي خلال القمة والتي تضمنت ضرورة  الوقف الفوري لإطلاق النار بلا قيد أو شرط، ووقف كافة الممارسات التي تستهدف التهجير القسري، فضلا عن  ضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني الشقيق،  إجراء تحقيق دولي في كل ما تم من انتهاكات ضد القانون الدولي، مشيرة إلى أن الرئيس أكد على أهمية التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع بناء على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يوليو 1967.

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غزة، وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن الدولة المصرية تسلك جميع الطرق والاتجاهات من أجل التصدي الفوري لتلك الأزمة الإقليمية جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وتسعى لإدخال إدخال المساعدات للقطاع  والعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار، وتسوية القضية الفلسطينية بقيام حل الدولتين على حدود 1967، مؤكدة أن مصر لها تاريخ طويل في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

 

الأزمة الفلسطينية 

 وأوضحت مديح، أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في مساعدة الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة، فالقيادة السياسية لها تحركات واضحة لبحث الأزمة في قطاع غزة والمعاناة التي يعيشها الأشقاء في القطاع، والتي كان آخرها القمة العربية الإسلامية التي عقدت اليوم في الرياض.

وأضافت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن القمة العربية الإسلامية هدفها هو وقف إطلاق النار ورفع المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، فضلا عن إتاحة آفاق لتسوية الصراع على أساس تحقيق السلام، مؤكدة أن القمة العربية تعد نقطة انطلاق هامة  نحو حل القضية الفلسطينية.

 

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