السبت 11 نوفمبر 2023
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رياضة

الدوري الإنجليزي، تشكيل توتنهام لمواجهة وولفرهامبتون

توتنهام، فيتو
توتنهام، فيتو

أعلن الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، عن تشكيل فريقه الرسمي، المقرر أن يخوض به مباراة اليوم السبت، أمام نظيره وولفرهامبتون في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

ويحل نادي توتنهام هوتسبير ضيفا ثقيلا على وولفرهامبتون، في المباراة التي تقام على ملعب مولينيو، في الثانية والنصف عصر اليوم السبت، في ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

تشكيل توتنهام أمام وولفرهامبتون

ضم تشكيل توتنهام أمام وولفرهامبتون، كالتالي:

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في حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، بن ديفيز، إيمرسون رويال.

خط الوسط: يفيس بيسوما، بيبي مطر سار، إيريك داير، بيير إميل هوبيرج.

خط الهجوم: ديان كولوسيفسكي، هيونج مين سون، جونسون.

مواعيد الجولة الـ 12 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

وجاءت مواعيد المباريات كالتالي

مباريات اليوم  السبت في الدوري الانجليزي
وولفرهامبتون ضد توتنهام هوتسبير - الساعة 2:30 مساء

كريستال بالاس ضد إيفرتون - الساعة 5 مساء

مانشستر يونايتد ضد لوتون تاون - الساعة 5 مساء

أرسنال ضد بيرنلي - الساعة 5 مساءا

بورنموث ضد نيوكاسل - الساعة 7:30 مساء

مباريات الأحد في الدوري الانجليزي

برايتون ضد شيفيلد يونايتد - الساعة 4:00 مساء

أستون فيلا ضد فولهام - الساعة 4:00 مساء

وست هام ضد نوتنجهام فورست - الساعة 4:00 مساء

ليفربول ضد برينتفورد - الساعة 4:00 مساء

تشيلسي ضد مانشستر سيتي - الساعة 6:30 مساءا 

ترتيب الدوري الانجليزي قبل الجولة الـ12

1- مانشستر سيتي 27 نقطة
2- توتنهام هوتسبير 26 نقطة
3- ليفربول 24 نقطة
4- آرسنال 24 نقطة
5- أستون فيلا 22 نقطة
6- نيوكاسل يونايتد 20 نقطة
7- برايتون 18 نقطة
8- مانشستر يونايتد 18 نقطة
9- برينتفورد 16 نقطة
10- تشيلسي 15 نقطة
11- كريستال بالاس 15 نقطة
12- وست هام يونايتد 14 نقطة
13- نوتينغهام فورست 13 نقطة
14- وولفرهامبتون 12 نقطة
15- فولهام 12  نقطة
16- إيفرتون 11 نقطة
17- لوتون تاون 6 نقاط
18- بورنموث 6 نقاط
19- بيرنلي 4 نقاط
20- شيفيلد يونايتد 4 نقاط 

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توتنهام هوتسبير توتنهام وولفرهامبتون الدوري الانجليزي البريميرليج

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