ضبط 8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن وتحرير 18محضرا مخالفا بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس مجدي الخضر، عدة حملات تموينية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين والخارجين عن القانون داخل نطاق مراكز محافظة البحيرة لتأكيد علي التزام التجار بعدم التلاعب بالأسعار واصحاب المخابز بعدم إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات .



واسفرت حملات تموينية على المخابز البلدية بمركز الدلنجات أسفرت عن، ضبط 8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، ومخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق، أو وجود عذر قهرى، كما تم تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز، ووزن وسعر الرغيف، وعدم نظافة أدوات العجين وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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ويأتي ذلك استمرارًا للحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وأكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.