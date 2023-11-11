السبت 11 نوفمبر 2023
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محافظات

تنفيذ قافلة سكانية بقرية البستان بالتعاون مع جامعة دمنهور

جانب من القافلة السكانية
جانب من القافلة السكانية بالبحيرة

 نظمت وحدة السكان بالديوان العام بالبحيرة، بالتنسيق مع جامعة دمنهور، والوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، قافلة سكانية بقرية البستان بمشاركة أساتذة متخصصين تم خلالها الكشف المجاني على 300 من أهالي القرية،  بمختلف التخصصات ومنها، باطنة، أطفال، أمراض نساء مع توفير صيدلية لصرف الأدوية لجميع المرضى "بالمجان" من خلال أساتذة كلية الصيدلة، بجانب تقديم خدمة تحاليل فورية لمرضى السكر وقياس ضغط من خلال كلية التمريض، بالإضافة إلى توفير خدمات مبادرة حملة 100 يوم صحة.

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 وشملت القافلة تقديم خدمات بيطرية مجانية تنوعت ما بين كشف وتجريع وصرف أدوية ل 875 رأس ماشية مع توعية المواطنين بضرورة التطعيمات، والتحصينات، وذلك من خلال أساتذة كلية الطب البيطري، كما قام متخصصون بكلية الزراعة بشرح أساليب الزراعة الحديثة للحصول علي أعلى، وأجود أنواع المحاصيل، وتم توزيع عدد من المبيدات على المزارعين.

 

وخلال القافلة تم عقد لقاء مع طلبة المدارس والتوعية بمخاطر الإدمان والتدخين ودور الأسرة في مواجهة هذه الظاهرة من خلال المتابعة المستمرة مع ضرورة عمل حملات وندوات لتوعية الشباب بخطورة المخدرات.

 

 يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع العبء عن كاهل المواطنين، وخاصة محدودي الدخل والوصول إليهم بالقرى، وكذلك المشاركة الإيجابية في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستمرار القوافل الشاملة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة لتقديم أفضل الخدمات.
 

 

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البحيرة القافلة السكانية الدلنجات الصحة

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