السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

أول ظهور لـ فاتن الحلو بعد خروجها من العناية المركزة

فاتن الحلو، فيتو
فاتن الحلو، فيتو

تستعد فاتن الحلو سيدة السيرك المصري الأوروبي، لإجراء مسح ذري على البنكرياس، بعد استقرار حالتها الصحية، وذلك بعدما تعرضت لوعكة صحية شديدة دخلت على إثرها المستشفى خلال الفترة الماضية، 

 

في هذا السياق، غادرت فاتن الحلو المستشفى منذ يومين وعادت إلى منزلها، وفي انتظار استقرار حالتها الصحية من أجل المسح الذري، ووجهت فاتن رسالة شكر للفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لمساعدته لها في فترة تدهور حالتها الصحية، قائلةً: كان متواصل معي ومع أسرتي ونسق مع مدير المستشفى دخولي الفوري ولم يتركني لحظة.

Advertisements

وتابعت: وكذلك الفنانة نهال عنبر وأسرتي وشقيقتي الذين لم يفارقونني، وجمهوري الذي تواصل معي عبر صفحاتي على وسائل التواصل الاجتماعي والصحفيين، أرجو الدعاء بظهر الغيب؛ لأن محبتكم ودعواتكم هي الباقية.

 

وكانت مدربة الأسود فاتن الحلو، كشفت آخر تطورات حالتها الصحية، وذلك بعد نقلها إلى المستشفى للمرة الثانية ودخولها غرفة العناية المركزة، بسبب تدهور وضعها الصحي.

 

وأكدت فاتن الحلو في تصريح خاص لـ فيتو أن وضعها الصحي غير جيد، مشيرة إلى أنها ما زالت تمر بحالة صحية صعبة مطالبة الجمهور الدعاء لها.

 

وكانت مدربة الأسود، فاتن الحلو تعرضت لأزمة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى.

 

فاتن الحلو تتعرض لأزمة صحية 

وأوضحت فاتن الحلو أنها دخلت غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات لمدة 12 يومًا، مؤكدة أن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية كان حريصًا على السؤال عنها.

 

فاتن الحلو هي من عائلة “الحلو” الشهيرة بترويض الأسود، ورئيس مجلس إدارة السيرك المصري الأوروبي، ولديها  ابنتان؛ دهب وكامليا. 

وفي عام 2015 تعرضت مدربة الأسود فاتن الحلو للهجوم من قبل أسد أثناء وجودها بالسيرك في طنطا، تسبب في إصابتها بالذراع، ليتدخل العمال لإنقاذ الموقف.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الفنية والثقافية.

 

أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي التواصل الاجتماع الدعاء بظهر الغيب العناية المركزة

مواد متعلقة

تشييع جنازة والدة الفنانة سلوى محمد علي من مسجد النور غدا والعزاء الجمعة بعمر مكرم

فاتن الحلو: وضعي الصحي صعب وأحتاج إلى الدعاء

الأكثر قراءة

تعرف على أجر بيومي فؤاد عن مشاركته في مسرحية تطبق الشروط والأحكام بموسم الرياض

6 صور ترصد وصول ومشاركة السيسي في القمة العربية الإسلامية بالرياض

10 رسائل مصرية نارية أمام القمة العربية الاسلامية بالرياض، وقف فوري لإطلاق النار وإجراء تحقيق دولي الأبرز

تصرف غريب من كريستيانو رونالدو تجاه تركي آل الشيخ يثير التعجب (فيديو)

نص كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية الإسلامية

موعد مباراة صن داونز ضد الوداد في نهائي الدوري الأفريقي والقنوات الناقلة

بعد انتقاد الجمهور، ريتا حرب تخرج عن صمتها وترد على الهجوم بسبب دورها في الخائن

جلسة بين أحمد سليمان ومعتمد جمال الإثنين لمعرفة طلباته

Advertisements

منوعات

المزيد

رئيسة وزراء إيطاليا تتدخل لإنقاذ رضيعة بريطانية (فيديو)

لأول مرة في العالم، نجاح عملية زرع عين كاملة

معجون أسنان لعلاج حساسية الفول السوداني

عمرها 94 عاما، تكشف أسرار الحياة الطويلة

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار 11 سلعة غذائية خلال أكتوبر الماضي بعد زيادة التضخم السنوي

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري السبت 11-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 11-11-2023

أسعار السكر اليوم السبت 11-11-2023

المزيد

انفوجراف

مواعيد إجراء قرعة الحج لعام 2024 فى المحافظات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

يسري جبر: الفرقة الناجية هى كل مسلم آمن بالله ورسوله وصلى وصام

أدعي على ابني المدمن بالموت فهل هذا جائز شرعًا؟ أمين الفتوى يرد

أفضل صيغ الحمد الواردة في الكتاب والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية