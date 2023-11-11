أول ظهور لـ فاتن الحلو بعد خروجها من العناية المركزة

تستعد فاتن الحلو سيدة السيرك المصري الأوروبي، لإجراء مسح ذري على البنكرياس، بعد استقرار حالتها الصحية، وذلك بعدما تعرضت لوعكة صحية شديدة دخلت على إثرها المستشفى خلال الفترة الماضية،

في هذا السياق، غادرت فاتن الحلو المستشفى منذ يومين وعادت إلى منزلها، وفي انتظار استقرار حالتها الصحية من أجل المسح الذري، ووجهت فاتن رسالة شكر للفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لمساعدته لها في فترة تدهور حالتها الصحية، قائلةً: كان متواصل معي ومع أسرتي ونسق مع مدير المستشفى دخولي الفوري ولم يتركني لحظة.

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وتابعت: وكذلك الفنانة نهال عنبر وأسرتي وشقيقتي الذين لم يفارقونني، وجمهوري الذي تواصل معي عبر صفحاتي على وسائل التواصل الاجتماعي والصحفيين، أرجو الدعاء بظهر الغيب؛ لأن محبتكم ودعواتكم هي الباقية.

وكانت مدربة الأسود فاتن الحلو، كشفت آخر تطورات حالتها الصحية، وذلك بعد نقلها إلى المستشفى للمرة الثانية ودخولها غرفة العناية المركزة، بسبب تدهور وضعها الصحي.

وأكدت فاتن الحلو في تصريح خاص لـ فيتو أن وضعها الصحي غير جيد، مشيرة إلى أنها ما زالت تمر بحالة صحية صعبة مطالبة الجمهور الدعاء لها.

وكانت مدربة الأسود، فاتن الحلو تعرضت لأزمة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى.

فاتن الحلو تتعرض لأزمة صحية

وأوضحت فاتن الحلو أنها دخلت غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات لمدة 12 يومًا، مؤكدة أن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية كان حريصًا على السؤال عنها.

فاتن الحلو هي من عائلة “الحلو” الشهيرة بترويض الأسود، ورئيس مجلس إدارة السيرك المصري الأوروبي، ولديها ابنتان؛ دهب وكامليا.

وفي عام 2015 تعرضت مدربة الأسود فاتن الحلو للهجوم من قبل أسد أثناء وجودها بالسيرك في طنطا، تسبب في إصابتها بالذراع، ليتدخل العمال لإنقاذ الموقف.