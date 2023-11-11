السبت 11 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

بعد انتقاد الجمهور، ريتا حرب تخرج عن صمتها وترد على الهجوم بسبب دورها في الخائن

ريتا حرب
ريتا حرب

 خرجت الفنانة اللبنانية ريتا حرب، للرد على الانتقادات التي واجهت لمسلسل "الخائن" بسبب اختيار الأبطال وأعمارهم التي يرى البعض أنها غير مناسبة للدور.

 

تقدم ريتا حرب في مسلسل "الخائن" دور والدة مرام علي، وانتقد الجمهور هذا الأمر فالفارق العمري بينهما ليس كبيرا.

 

في هذا السياق، قالت ريتا حرب خلال لقاء مع et بالعربي ردا على هذه الانتقادات: "لا اعتبرها انتقادات الجمهور من محبته يقول هذا، عمري ليس قريبا من مرام علي، لكن قد أكون أختها الكبيرة، لكن هذه هي الدراما قد أكون تزوجت صغيرة وهذا ما كشفنا عنه في أكثر من مشهد، وأيضا هم قاموا بتقديم مرام في عمر بداية العشريات وليس عمرها الحقيقي".

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 بينما تحدثت عن الاختلاف بين النسخة التركية والعربية قالت ريتا حرب: "يكون هناك الخطوط العريضة للقصة لكن هناك تطورات وتغيرات في النسخة العربية، هناك الكثير من الأكشن".

 

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