السبت 11 نوفمبر 2023
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حوادث

إصابة 7 أشخاص في 3 حوادث متفرقة بالمنيا

إصابة 7 اشخاص في
إصابة 7 اشخاص في 3 حوادث متفرقة بالمنيا

 شهدت محافظة المنيا، خلال 24 ساعة الماضية، وقوع 3 حوادث متفرقة أسفرت عن إصابة 7 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفيات للعلاج، وتحرير محاضر.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارا من عمليات النجدة، يفيد بسقوط عمال من أعلى سقالة أثناء العمل بمبنى الري بمدينة المنيا، وقد أسفر الحادث  عن إصابة 3 أشخاص هم مصطفى بدوي، 38 عاما، وأحمد عطا، 19 عاما، وأسامة عبدالسلام، 58 عاما، بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسم.

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 كما شهد الطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا وحادث انقلاب سيارة أصيب على إثرها عضو هئية تدريس بجامعة أسيوط، وسائق، تم نقل المصابين إلى مستشفى العدوة.

تسبب الحادث في إصابة كلا من مصطفي فتحي إبراهيم، 40 عاما، عضو هئية تدريس بجامعة أسيوط، مقيم اسيوط، وأحمد إبراهيم أحمد، 27 عاما، سائق، مقيم بسوهاج.

كما تلقي اللواء محمد مصطفي ضبش مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، اخطار من غرفة عمليات النجدة يتضمن  وقوع حادث سيارة رقم ٧٦٢٢ ج ا ر «نقل»، بمقطورة رقم ٥٦٨٣ ع ف ق، بأخرى رقم ٨٤١٩ د ص ج، نصف نقل، نتيجة اصطدام السيارة النقل بالأخريين من الخلف،بالطريق الصحراوي الغربي شمال المنيا.

وقد أسفر  الحادث عن إصابة شخصين وهم محمد نجيب محمد، ٢٥ سنة، سائق، ومحمد طارق الصائغ، ٢٦ سنة، سائق، مقيمين بمحافظة دمياط.

وتم نقل المصابين إلى المستشفيات للعلاج والتحفظ على المركبات تحت تصرف النيابة العامة.

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