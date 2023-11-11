السبت 11 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

خالد النبوي بيحب اسمه يتكتب قبل باقي الممثلين، المنتج جمال العدل يتصدر التريند بعد تصريحاته المثيرة

خالد النبوي، فيتو
خالد النبوي، فيتو

 تصدر المنتج جمال العدل خلال الساعات الماضية محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصريحاته المثيرة التي أدلى بها خلال استضافته في برنامج "حبر سري" والمذاع عبر قناة القاهرة والناس. 

تصريحات جمال العدل

 وتحدث المنتج جمال العدل عن العديد من القضايا والكواليس الفنية في الوقت الحالي، كما كشف تفاصيل عن الأعمال الفنية التي قدمها مؤخرا وكواليس خلافه مع خالد النبوي، وجاء أبرزها كالتالي: 

ـ  خالد النبوي لم يشارك في أعمال كتير منهم فيلم ولاد رزق بسبب رغبته إن اسمه يتكتب قبل أسماء الممثلين في الدعاية وعلى التترات.

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ـ عملنا ديكورات لمسلسل واحة الغروب وصلت لـ 16 مليون جنيه.

ـ يجوز اشتغل مع خالد النبوي تاني وإحنا اتصالحنا مفيش مشكلة.

-بيومي فؤاد ممثل رائع ودمه خفيف وممثل كبير ولما يكلمني بقوله أنت أهم من المنطقة دي.

ـ وفاة سامي العدل هزتني.. رغم أنه كان مريض قبلها بـ 20 يوما.

ـ معجبنيش فكرة فيلم تاج وأن تامر حسني يخرج ويمثل وينتج ويعمل كل حاجة.

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المنتج جمال العدل خالد النبوى بيومي فؤاد برنامج حبر سري الفنان خالد النبوي

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