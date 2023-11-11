ريال مدريد يقترب من مليار يورو دخل في عام واحد

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن نادي ريال مدريد يريد تحقيق هدفا اقتصاديا وهو أن يصبح أول ناد رياضي يتجاوز دخله مليار يورو في عام واحد.

وبحسب الصحيفة، فإن ميزانية الأعمال المحددة للفترة 2023/2024 هي 939.5 مليون يورو، ويمكن إضافة 87 مليون يورو أخرى إليها في قسم الانتقالات، وهو ما يتجاوز الرقم الذي لا يمكن تحقيقه حتى الآن وهو مليار يورو.

مليار يورو عائدات في عام واحد

وأوضحت أن ريال مدريد عرف كيفية البحث والعثور على طرق عمل لا تعتمد كثيرا على كرة القدم، ومن الأمثلة على ذلك المطاعم حول العالم والمتنزهات والاتفاقيات التجارية مثل تلك المعلن عنها مع دبي أو أحد البنوك السعودية.

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وسيبدأ ملعب سانتياجو برنابيو في جني المزيد من الأموال وليس فقط لكرة القدم، من خلال الحفلات، بالإضافة إلى الاستغلال التجاري لبعض المناطق، ستجعل من الممكن زيادة الدخل.

وذكرت الصحيفة أن ريال مدريد يؤكد أن تطور الدخل سيعتمد قبل كل شيء على إعادة افتتاح ملعب سانتياجو برنابيو، المقرر في نهاية 2023.

وكل هذا يؤدي إلى تقدير أن دخل الملعب في 2023/2024 سيرتفع بشكل كبير مقارنة بالإيرادات الحالية.

ويثق مجلس إدارة ريال مدريد في أن الربح لن يضيع، رغم أنه يتوقع أن يعتمد تطور الدخل قبل كل شيء على إعادة افتتاح الملعب، وستتم ترجمة الزيادة في الدخل أيضًا إلى الزيادة اللاحقة في نفقات التشغيل المتعلقة بتشغيل الملعب.

وتبلغ القيمة الصافية لريال مدريد 558 مليون يورو، منها 128 مليون يورو حتى 30 يونيو 2023، وهذا لا يعني أن هذه الأموال سيتم استخدامها في التعاقدات كما يرغب المشجعون، وهي أموال يحتفظ بها النادي جزئيًا لمعالجة الحوادث المحتملة غير المتوقعة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني، ويملك الميرنجي 29 نقطة من 12 مباراة، ويتأخر بنقطتين عن جيرونا المتصدر.

في حين تأهل ريال مدريد لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بفوزه في أول 4 جولات ليحصد 12 نقطة.

ويلعب ريال مدريد، اليوم السبت، مع فالنسيا على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة الـ13 من الليجا.