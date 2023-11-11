السبت 11 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

رفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين في 8 مواقع أثرية ومتحف ب5 محافظات

الدكتور مصطفي وزيري
الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن الاستمرار في أعمال تطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين من المصريين والأجانب، وذلك تماشيا مع للجهود التي تبذلها الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى لتحسين التجربة السياحية بالمقصد السياحي المصري ولا سيما المواقع الأثرية والمتاحف.

 

تطوير الخدمات السياحية بالمناطق الأثرية

 وأكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن أعمال التطوير شملت 8 مواقع أثرية منها موقع أبو مينا الأثري بالإسكندرية والمسجل على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر بمنظمة اليونسكو، مشيرًا إلى أن هذا المشروع جاء بالتعاون بين المجلس الأعلى للآثار ودير مارمينا وتحت إشراف منطقة آثار الإسكندرية بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية وقطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار وبناء على موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية.

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وأضاف أن الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار تولي اهتماما كبيرا بهذا المشروع لافتا إلى أن المشروع سوف يساهم بشكل كبير في تحسين التجربة السياحية به، وهو ما يعد تنفيذا للإستراتيجية الوطنية لوزارة السياحة والآثار.

 

موقع أبو مينا الأثري بالإسكندرية

 ومن جانبه قال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية إن المشروع تضمن عمل مظلات خشبية مزودة بمقاعد لراحة الزائرين أثناء الزيارة، كما تم تزويد الموقع بلوحات إرشادية ومعلوماتية عن تاريخ وهوية الموقع ومسار الزيارة، وتوفير دورات مياه متنقلة منها ماهو مخصص للزائرين من ذوي الهمم بما يضمن توفير كافة سبل الإتاحة والزيارة للسياحة الميسرة. كما تم تحديد مسار الزيارة بالموقع تيسيرًا على الزائرين للتحرك داخل الموقع الأثري إلى جانب إظهار امتداد الموقع الذي يضم مجموعة من المباني الأثرية الهامة. 

وأوضح الدكتور باسم إبراهيم مدير  الإدارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أنه تم تصميم وتنفيذ وتركيب  (76) لوحة إرشادية ومعلوماتية مزودة بالرمز الكودي Qr Code باللغتين العربية والإنجليزية في (7) مواقع أثرية ومتحف بعدد من المحافظات المصرية منها متحف الإسماعيلية ومناطق كل من هرم هوارة وقصر قارون بمحافظة الفيوم، ومنطقة آثار تونا الجبل وتل العمارنة وأضرحة الصحابة والتابعين بالبهنسا بمحافظة المنيا، ومنطقة آثار دشاشة بمحافظة بني سويف.

 

توفير اللوحات الإرشادية بالمواقع الأثرية

 وأضاف أن اللوحات الإرشادية في كل موقع أثري تتضمن معلومات عن تاريخ وعمارة الموقع، وأهم النقوش به، وأعمال الترميم التي تمت، ومسار الزيارة بالإضافة إلى عدد من التعليمات الواجب مراعاتها حفاظًا على الموقع الأثري الأمر الذي من شأنه توفير كافة المعلومات عن الموقع للزائرين من المصريين والأجانب بما يعمل على تيسيير زيارتهم وتحسين تجربتهم السياحية.

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الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفي وزيري الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار تل العمارنة قائمة التراث العالمي موقع أبو مينا الأثري وزارة السياحة والآثار منظمة اليونسكو

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