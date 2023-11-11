السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

وزيرة التخطيط: إنشاء ١٠٠ مدرسة قرية كونية جديدة

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط،فيتو

عقدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي اجتماعًا مع الدكتور حسن القلا رئيس مجلس إدارة شركة سيرا للاستثمارات التعليمية لمناقشة أوجه التعاون بين صندوق مصر السيادي والشركة في قطاع التعليم.

مجمع مدارس الصندوق السيادي بالقرية الكونية


وخلال الاجتماع قالت السعيد أنه وفق توجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في احتفالية افتتاح مجمع مدارس الصندوق السيادي بالقرية الكونية بالتوسع في إنشاء المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص سيتم عقد المزيد من الشراكات وزيادة الاستثمارات في الشراكات القائمة لتنفيذ حوالي 100 مدرسة في كل المحافظات المصرية أيضًا بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقديم أفضل الخدمات التعليمية بتكلفة مناسبة إيمانًا من الدولة المصرية بأهمية الاستثمار في البشر، وبدور التعليم في خلق تنمية حقيقية في المجتمع.

Advertisements

صندوق مصر السيادي 


من جانبه أشاد الدكتور حسن القلا بتجربة الشراكة مع صندوق مصر السيادي والقائمين على الصندوق الفرعي للتعليم، واستعرض خلال الاجتماع فرص التوسع في تنفيذ المدارس وكذلك الاستثمار في قطاع التعليم العالي، كما عرض تصورًا يجمع عدد كبير من الشركاء من جهات التمويل والمجتمع المدني للمساهمة في مشروع لبناء مدارس متطورة في معظم المحافظات المصرية.

صندوق مصر الفرعي للتعليم والتغذية والزراعة


وحضر الاجتماع كمال نصر مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون المكتب الفني، وائل زيادة مساعد الوزيرة لشئون الاستثمار، د. محمد العقبي المستشار الإعلامي لوزارة التخطيط، د. محمد المغربي رئيس قطاع التنمية البشرية، إيهاب رزق المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للتعليم والتغذية والزراعة.

نقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

التخطيط والتنمية الاقتصادية الشراكة مع القطاع الخاص المجتمع المدنى هالة السعيد وزيرة التخطيط صندوق مصر السيادي قطاع التعليم العالي قطاع التعليم مدارس القرية الكونية وزيرة التخطيط

مواد متعلقة

مساعد وزيرة التخطيط: تحويل التحدي المناخي إلى فرصة استثمارية اقتصادية لمقدمي المشروعات والمواطنين

وزيرة التخطيط: الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء شهدت إقبالا غير مسبوق

وزيرة التخطيط تبحث التعاون المشترك مع بنك ستاندرد تشارترد

التخطيط تعقد ورشة عمل "الإطار المؤسسي الداعم لتفعيل خطط البرامج والأداء"

الأكثر قراءة

تعرف على أجر بيومي فؤاد عن مشاركته في مسرحية تطبق الشروط والأحكام بموسم الرياض

حماس توجه رسالة عاجلة لزعماء وقادة الأمتين العربية والإسلامية قبيل انعقاد قمة الرياض

تصرف غريب من كريستيانو رونالدو تجاه تركي آل الشيخ يثير التعجب (فيديو)

إحباط وقوع مذبحة بالهرم والقبض على 9 أشخاص

مونديال كرة اليد، الأهلي يتقدم على الكويت الكويتي في الشوط الأول (صور)

كتائب القسام تقصف موقع مارس العسكري الإسرائيلي بقذائف الهاون

توافد رؤساء وزعماء الدول للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة (بث مباشر)

موعد مباراة صن داونز ضد الوداد في نهائي الدوري الأفريقي والقنوات الناقلة

Advertisements

منوعات

المزيد

لأول مرة في العالم، نجاح عملية زرع عين كاملة

معجون أسنان لعلاج حساسية الفول السوداني

عمرها 94 عاما، تكشف أسرار الحياة الطويلة

حيلة ميجان لإبعاد الأنظار عن خلافاتها مع الأمير هاري

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار 11 سلعة غذائية خلال أكتوبر الماضي بعد زيادة التضخم السنوي

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري السبت 11-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 11-11-2023

أسعار السكر اليوم السبت 11-11-2023

المزيد

انفوجراف

مواعيد إجراء قرعة الحج لعام 2024 فى المحافظات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعي على ابني المدمن بالموت فهل هذا جائز شرعًا؟ أمين الفتوى يرد

أفضل صيغ الحمد الواردة في الكتاب والسنة

10 أدعية لسداد الدين وسعة الرزق

المزيد
الجريدة الرسمية