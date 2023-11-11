السبت 11 نوفمبر 2023
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حوادث

بدء سحب ملفات التقديم بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أعلن مجلس الدولة،عن فتح باب التقدم لوظيفة مندوب مساعد،  لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من الذكور والإناث، وتقدم الملفات والأوراق المطلوبة وأصول المستندات، بمقر مجلس الدولة بالدقي في 3 شارع عصام الدالي ذلك من الفترة مابين ٢  حتى ١٠ ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن يواصل المجلس فحص الملفات والإعلان عن مواعيدالإختبارات للملفات المقبولة وفق جدول زمي، وذلك بعد أن قرر المجلس تحديد يوم لكل جامعة.

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وأعلن مجلس الدولة،عن شروط التقديم لوظيفة مندوب مساعد، وذلك من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، بوحدة تعيينات الأعضاء بمجلس الدولة.

سحب الملفات 
 
ويتم سحب الملفات اليوم 11 نوفمبر،  حتي يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر2023، ويتم تقديم الملفات يوم 2 ديسمبر وحتي 10 ديسمبر 2023.

 

 

ويتم دفع 1500 جنيه لسحب الملف على الكود المؤسسى رقم 10100801 باسم مجلس الدولة في بنوك الأهلى المصرى - مصر - القاهرة ومكاتب البريد، وفروع مجلس الدولة بالمحافظات.

ويتم التقديم بمقر مجلس الدولة في الدقي في 3 شارع عصام الدالي، ويشترط لسحب الملفات تقديم صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي مع إحضار الاصل للإطلاع وصورة ضوئية من المؤهل الدراسي.

وحدد المجلس شروط التقديم لوظائف مجلس الدولة دفعة 2022، وموعد تقديم الملفات الخاصة بالمتقدمين، كالتالي: 

1- التقدم للذكور والإناث.

 

2- ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.

 

3- ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في تاريخ آخر موعد لسحب الملفات.

 

4- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية، طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

 

5- اجتياز المقابلة والاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.

 

6- سحب الملفات للتقديم من مقر مجلس الدولة الذي يكمن في الدقي في 3 شارع عصام الدالي.

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