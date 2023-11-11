السبت 11 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

على ضفاف بحيرة قارون

رئيس الوزراء يشهد اصطفافًا لمعدات مراكز الفيوم استعدادًا لموسم الأمطار

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

 شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، على ضفاف بحيرة قارون بمركز سنورس بالفيوم، اصطفافًا للمعدات الخاصة بالمراكز والجهات القائمة على خدمات المرافق المختلفة، للوقوف على مدى جاهزية أجهزة المحافظة لموسم الأمطار، ومجابهة الأزمات والكوارث.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الحرص دومًا على التأكد من جاهزية كافة المعدات واستعدادها للتدخل عند حدوث أي أزمة أو كارثة طبيعية، للسيطرة عليها، مع متابعة ربط كافة مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بهذا الشأن.

وتفقد رئيس الوزراء جانبًا من المركبات والسيارات والمُعدات المُصطفة، والتي تتبع المراكز الستة بمحافظة الفيوم، وكذا الشركات ذات الصلة بخدمات المرافق، مثل شركات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، وقطاع الاسعاف، واستمع مدبولي لشرح من محافظ الفيوم حول تجهيزاتها وأدوارها، ومدى كفاءتها الفنية لأداء مهامها.
كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، حول قدرات المحافظة فيما يخص عربات الإسعاف، كما تفقد جانبًا من السيارات الحديثة التي تم تدعيم المحافظة بها، وأوضح الوزير أن الفيوم بها  نحو ٨٣ سيارة إسعاف، موزعة على ٥٥ نقطة إسعاف، موضحا أنه تم تدعيم الفيوم بعدد من سيارات الإسعاف المجهزة بشكل حديث لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للحالات التي تستلزم الاستعانة بها حتى نقلها الى المستشفى المناسب لاستقبال كل حالة، من بينها نموذج لسيارة اسعافية مجهزة بعدد ٤ أسرة، للتدخل في الحالات التي تستدعي نقل عدد حالات اكبر، ونموذج لسيارة اسعافية مجهزة بحضانات متنقلة بأجهزة تنفس صناعي.

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واستمع رئيس الوزراء أيضًا لشرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن عدد معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، وجهودها فى أداء الخدمات للمواطنين.

أحمد الأنصاري الأزمات والكوارث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزرا

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