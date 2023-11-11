السبت 11 نوفمبر 2023
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محافظات

عرض طفل على الطب الشرعي بعد اتهام مدرب كرة قدم بهتك عرضه بالشرقية

هتك عرض طفل، فيتو
هتك عرض طفل، فيتو

 أمرت نيابة الشرقية العامة، تحت إشراف المحامي العام لنيابات جنوب؛ بإحالة طفل إلى الطب الشرعي، للكشف عليه، وإعداد تقرير بذلك، بعد اتهام مدرب كرة قدم بالتعدي عليه جنسيا.

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كما تحفظت النيابة على المتهم، وطلبت استكمال تحريات المباحث حول الواقعة، واستمعت إلى أقوال والدته.
 

تفاصيل هتك عرض طفل على يد مدرب كرة قدم

 كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية  ألقت القبض على المتهم “ى.ع” والذى يعمل مدرب كرة قدم، عقب اتهام احدى السيدات له بتجريد نجلها ويدعى"عمار.م.ال" 13 عاما طالب بالصف الأول الإعدادي من ملابسه، وهتك عرضه أثناء تواجده معه في منزله وتصوير مقطع فيديو له بمساعدة أخرين.

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وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالة المتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيق معه التي اتخذت قرارها السابق.
 

متى تصل عقوبة مرتكب جريمة هتك العرض للإعدام

 حدد الباب الرابع من قانون العقوبات فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، ونص علي أنه: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".

كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.

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