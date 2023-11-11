كولر يتسلم تقريرا عن ميدياما الغاني قبل ضربة البداية

الدوري المصري، تسلم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقريرا فنيا عن فريق ميدياما الغاني المنتظر مواجهته يوم السبت ٢٥ نوفمبر الجاري في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكلف كولر جهازه المعاون بإعداد تقرير فني شامل عن منافسه في الجولة الأولي بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الأهلي رفقة شباب بلوزداد الجزائري ويانج افريكانز التنزاني وميديما الغاني.

حصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تقرير يؤكد جاهزية عمرو السولية لاعب الأهلي للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني بداية من مباراة ميدياما الغاني السبت ٢٥ نوفمبر في مستهل مشوار الفريق في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وشارك السولية بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية الأخيرة وبات قريبا من إعلان جاهزيته للعودة من جديد إلى الحسابات الفنية بعد التعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

كشف مصدر داخل الأهلي كواليس استبعاد أكرم توفيق لاعب الفريق من حسابات الجهاز الفني في مباراة الجونة المرتقبة اليوم.

وأضاف: أكرم توفيق يعاني من الإجهاد العضلي والجهاز الفني فضل اراحته خاصة بعد المجهود الكبير المبذول في المباراة الأخيرة.

وأوضح أن الجهاز الفني متخوف على اللاعب بعد عودته من الإصابة بالرباط الصليبي للمرة الثانية مؤخرا ومن ثم هناك حذر شديد في الاستعانة باللاعب.

وطلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من جهازه المعاون إعداد تقارير دورية عن أرقام أحمد القندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا.

ويراقب الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر اللاعب الجزائري تميدا للتفكير في استعادته من جديد بعد تألقه مع ناديه الحالي.

واقترب التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي من الرحيل عن القلعة الحمراء في ميركاتو الشتاء القادم علي سبيل الإعارة.

وقال مصدر داخل الأهلي إن هناك اتجاها لرحيل كريستو معارا كما حدث مع أحمد القندوسي من أجل تجهيزه واستعادته من جديد.

وقال مصدر داخل الأهلي إن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر غير راض عن مستوي صلاح محسن مهاجم الفريق في التدريبات الجماعية اليومية.

وأضاف المصدر أن كولر لديه قناعة بعدم جاهزية صلاح محسن ومن ثم يقوم باستبعاده من قائمة المباريات كما حدث في مباراتي سيراميكا والجونة.

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي القاهرة مباشرة فور انتهاء مباراة الجونة الليلة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز وذلك على متن طائرة خاصة.

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مع نظيره فريق الجونة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

وتقام مباراة الأهلي والجونة فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت على ملعب خالد بشارة بالغردقة.

غيابات الأهلى عن مباراة الجونة

ويغيب عن الأهلى فى مباراة الجونة الثلاثي رضا سليم وعلى معلول وأكرم توفيق بسبب الإصابة، وعمرو السولية لعدم الجاهزية الفنية نتيجة عودته مؤخرا من الإصابة إلى جانب محمود عبد المنعم كهربا للأيقاف.

بينما تم استبعاد الرباعى: حمزة علاء ومحمود متولى ومحمد الضاوى كريستو وصلاح محسن من مباراة الجونة بقرار فني من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

الأهلى يبحث عن الفوز على الجونة والانفراد بالصدارة

ويدخل المارد الأحمر بقياده مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة اليوم أمام الجونة بحثًا عن تحقيق الفوز والانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز الثاني برصيد 12 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن بيراميدز صاحب المركز الاول برصيد 13 نقطة.

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ويأمل الأهلى فى تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة 15 في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه الوصافة برصيد 12 نقطة جمعها من خوض أربع مباريات حيث نجح في تحقيق الفوز بهم جميعا واحرز لاعبوه 11 هدفًا وتلقت شباكه 3 أهداف.

الجونة يأمل في تحقيق الفوز على الأهلى

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق الجونة بقيادة مدربه علاء عبد العال مباراة الأهلى اليوم بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة الـ11 في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز العاشر برصيد 8 نقاط جمعها من خوض 5 مباريات حيث فاز في مباراتين وتعادل في مثلهم وخسر في مباراة واحدة فقط وأحرز لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

طاقم تحكيم مباراة الأهلى والجونة

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم إدارة مباراة الأهلى والجونة إلى حكم الساحة محمد يوسف ويعاونه هاني عبد الفتاح وأسامة عبد اللطيف، ومحمود ناصف حكم رابع ومصطفى مدحت حكمًا للفيديو ويساعده محمد عباس قابيل.

قائمة الأهلى لمباراة الجونة

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف

في خط الدفاع: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، كريم فؤاد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس

في خط الوسط: مروان عطية، اليو ديانج، إمام عاشور، كوكا، محمد مجدي أفشة، كريم وليد (نيدفيد)

في خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، أنتوني موديست، طاهر محمد طاهر، أحمد عبدالقادر

مباريات الأهلي بالدوري الموسم الحالي

1- الأهلي 4-0 المصري البورسعيدي الجولة الأولى بالدوري ملعب برج العرب بالإسكندرية.

2- الأهلي 3-1 الإسماعيلي الجولة الثالثة بالدوري ملعب برج العرب بالإسكندرية.

3- الأهلي 2-1 المقاولون العرب الجولة السادسة بالدوري ملعب عثمان أحمد عثمان.

4- الأهلي 2-1 سيراميكا كيلوباترا الجولة الجولة الثانية بالدوري ملعب عثمان أحمد عثمان.

مباريات الجونة بالدوري الموسم الحالي

1- الجونة 1-1 سموحة الجولة الأولى بالدوري ستاد الإسكندرية.

2- الجونة 1-0 زد إف سى الجولة الثانية بالدوري استاد خالد بشارة بالغردقة.

3- الجونة 2-2 الاتحاد السكندري الجولة الثالثة بالدوري استاد الإسكندرية.

4- الجونة 1-0 فاركو الجولة الخامسة بالدوري استاد برج العرب بالإسكندرية.

5- الجونة 2-0 الداخلية الجولة السادسة بالدوري استاد خالد بشارة بالغردقة.

21 مباراة جمعت الأهلي والجونة

والتقى الأهلي مع الجونة في 21 مباراة بواقع 19 مباراة ببطولة الدوري الممتاز ومباراة في كأس مصر ومثلها في كأس الرابطة حيث فاز المارد الأحمر في 12 مباراة مقابل فوز وحيد للفريق الساحلى وانتهت 8 مباريات بالتعادل.

وسجل لاعبو الأهلي 42 هدفًا في شباك الجونة مقابل 10 أهداف سكنت الشباك الحمراء من الفريق الساحلي عبر تاريخ مواجهات الفريقين في جميع البطولات.

ويعود أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين عندما فاز الأهلي على الجونة بنتيجة 0/13 في مباراة دور الـ 16 من بطولة كأس مصر عام 2015.

بينما يعود أكبر فوز في تاريخ مواجهات الأهلي والجونة ببطولة الدوري الممتاز إلى الدور الأول من منافسات موسم 2019-2020 عندما نجح المارد الأحمر في الفوز على الجونة برباعية نظيفة حملت توقيع وليد سليمان ثلاثة أهداف هاتريك وحسين الشحات هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الجونة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر.

14 مباراة لعلاء عبد العال أمام الأهلي

ولعب علاء عبد العال 14 مباراة أمام الأهلي مديرا فنيا بواقع 11 مباراة خلال توليه القيادة الفنية لفريقه السابق الداخلية وثلاث مباريات خلال توليه قيادة فريقه السابق ايسترن كومباني.

وخسر علاء عبد العال أمام الأهلي في 8 مباريات وتعادل في أربع مباريات وفاز في مباراتين وكانوا خلال قيادته لفريقه الداخلية.

وكانت آخر مواجهة جمعت الأهلي مع علاء عبد العال مع فريقه السابق الداخلية بالدور الثاني من منافسات بطولة الدوري الممتاز موسم 2022-2023 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي we بالسلام وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

وتعد المواجهة القادمة أمام الأهلي هي الأولى لعلاء عبد العال خلال قيادته لفريقه الحالي الجونة.