عمل الإسماعيلية تستضيف فريقا من حملة 100 يوم صحة

قالت وزارة العمل فى بيان لها إن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية استضافت فريق طبى من الأطباء والممرضين للاطمئنان على صحة العاملين بالمديرية ومكاتبها، ضمن حملة وزارة الصحة" 100 يوم صحة"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، استفاد منها 200 من الموظفين والمواطنين المترددين، يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتقديم كافة أوجه الرعاية للعاملين بالمديرية والاستفادة من المبادرات الرئاسية في مجال صحة الأسرة والمرأة والتنسيق والتعاون مع الجهات المسؤولة لتوفير افضل الخدمات الممكنة وتحقيق أقصى إستفادة منها للعاملين والمترددين..

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مديرية العمل بالإسماعيلية

واوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، فى تقرير للوزارة، أن المديرية استضافت المبادرة لاستكمال أعمال سحب العينات لتحليل مرض السكر وقياس ضغط الدم وذلك بمقر المديرية ، مضيفًا أن الحالات التي يثبت أصابتها بالمرض سيتم علاجها بالمجان، كما يتم توقيع الفحص على كافة العاملين بالمديرية وفي مختلف المكاتب ووفقًا لجداول زمنية مسبقة، مناشدًا جميع العاملين بسرعة إجراء الكشف والاطمئنان على صحتهم لاستمرار خطط التنمية المستدامة في مصر، ومضيفًا أن حملة 100 يوم صحة هي نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة مع التأكيد على استمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج..

شركات ومصانع الأقصر



وأعلنت وزارة العمل عن إطلاق الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة مبادرة "سلامتك تهمنا" بمحافظة الاقصر، وذلك بقاعه المؤتمرات بحضور ممثلي 40 شركة، واكثر من 150 عامل من العاملين بالشركات والمصانع من انشطة وقطاعات مختلفة تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، والمستشار مصطفي الهم محافظ الاقصر،وتنفيذًا لتوجيهات الوزير حسن شحاتة بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل كافة المنشآت بقطاعات العمل المختلفة لحماية العمال والمنشآت من مخطار بيئات العمل المختلفة وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويحقق المكاسب للطرفين.

مديرية العمل بالأقصر

وأوضح الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر فى تقريره للوزارة، ان المحافظة شهدت فعاليات المبادرة بمشاركة المهندسة غادة ابراهيم رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، والتى أكدت في كلمتها الدور الذي تقوم مبادره سلامتك تهمنا في نشر الوعي وتثقيف العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية لجميع المنشآت من انشطه مختلفه علي مستوي الجمهورية وأوضحت الدور الذي تقوم به المبادرات في منع الحوادث والاصابات وزيادة الإنتاج، كما جرى خلال المباردة توضيح الدور الذي تقوم به المبادرات في التوعية ونشر ثقافه السلامة والصحة المهنية علي مستوي المنشآت والانشطة المختلفة بمحافظة الاقصر، كما حضر المبادرة اللواء علي شرابي رئيس مجلس مدينة الاقصر..

واضاف مدير المديرية ان المبادرة تضمنت محاضرات علمية..القى المحاضرة الأولى المهندس مدحت كامل من الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة حول تصاريح العمل موضحا ماهو تصريح العمل وما اهمية تصريح العمل وما المتطلبات الاساسية لتصريح العمل، وانواع تصاريح العمل، وما هي الإجراءات العامو المتبعة عند إصدار تصريح العمل ، كما قام المهندس اسلام حمدي من الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالقاء المحاضرة الثانية عن التحقيق في الحوادث للتعرف علي اسبابها، ووضع إجراءات التحكم لمنع وقوعها والحد من آثارها..