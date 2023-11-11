حي شرق الإسكندرية والجهات الأمنية يزيلان 9 حالات تعد بمساحة 3 آلاف متر

صرح اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق أنه تم تنفيذ حملة إزالة مكبرة لإزالة مخالفات بناء تعديات على أراض زراعية بمناطق الجمالية والحسينية وخورشيد و٦ أكتوبر بأبيس بنطاق الحي، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية ولقرارات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف الجهود المبذولة لإزالة التعديات على أملاك الدولة سواء الأراضى الزراعية أو مخالفات البناء أو مخالفات المتغيرات المكانية.

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جاء ذلك بحضور اللواء حكمدار شرق المدينة، وضباط وأفراد الشرطة وقوات الأمن العام والأمن المركزي، والأستاذ عماد الحوشي سكرتير عام الحي والمهندس إسلام عودة مدير وحدة التدخل السريع بالمحافظة ، ومدير إدارة المشروعات بالحي ومسئول المتغيرات المكانية، ومعاوني وحدة الإزالة الفورية، ومهندس التنظيم ومسئول الإعلام، والعضو القانوني بالحي.

وأشار رئيس الحي أنه تم إزالة ٩ مخالفات بناء على مساحة ٣ آلاف متر من بينهم ٥ حالات متغيرات مكانية، موضحا أن المخالفات عبارة عن ٤ جمالونات مخالفة وحوائط وأسوار وبناء في المهد، وشدد على أننا مستمرون في الحملات لإزالة كافة المتغيرات المكانية والتعديات على أملاك الدولة، وسنحاسب كل من يعترضنا أو تسول له نفسه الوقوف أمام الدولة، وأوضح أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية كان على متابعة مستمرة لإزالة كافة الحالات أولا بأول، مشيرا إلى أنه قد اتخذ قرارا بمضاعفة أعداد القانونيين بالحملات، لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين في الحال،

على الصعيد ذاته أكد حبيب أن إطلاق الشائعات المغرضة لن يهبط عزيمتنا ولن يثنينا عن تنفيذ القانون بكل حزم وحسم ولاتراجع عن إزالة كل المخالفات بدائرة الحي لاسيما منطقة ابيس، مشددا على كافة الجهات بردع المتعديين والمخالفين لاسترداد حقوق الدولة وفرض سيادة القانون تطبيقًا لتوجيهات القيادة السياسية، واستمرار التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن للتعامل مع التعديات وإزالتها فورًا والقضاء على ظاهرة البناء العشوائي والتعدى على أملاك الدولة مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.