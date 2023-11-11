السبت 11 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

جولة لوزير العمل في محافظة أسيوط غدًا

حسن شحاتة وزير العمل،فيتو
حسن شحاتة وزير العمل،فيتو

يبدأ حسن شحاتة وزير العمل صباح غدًا الأحد،جولة ميدانية في محافظة أسيوط،لمدة يوم واحد،يستقبله خلالها المحافظ اللواء عصام سعد،وقيادات تنفيذية،ونواب برلمان،وأصحاب أعمال، وعمال،ونقابيين..

العمالة غير المنتظمة 

وبحسب بيان صحفي عن "الوزارة" اليوم السبت قال علي سيد مدير مديرية العمل بالمحافظة،أن جدول أعمال زيارة "الوزير"، سوف يتضمن جولة في مواقع عمل،ولقاءات مع أصحاب أعمال وعمال،وعمالة غير منتظمة، لتعزيز علاقات العمل في أماكن الإنتاج..وإفتتاح "ملتقى للسلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة"،تشارك فيه 72 شركة ومنشآة صناعية،وكذلك زيارة لمواقع خاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"..

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شركات القطاع الخاص
 
 

وجاء في البيان الصحفي أن جولة الوزير حسن شحاتة سوف تتضمن أيضا إفتتاح ملتقى للتوظيف تحت رعايته،والمحافظ،تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص،وينعقد "الملتقى"، بمرسى حورس السياحي بحديقة الفردوس بحي شرق مدينة أسيوط من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة مساءًا،لتوفير فرص عمل للشباب،في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة..كما يتفقد "الوزير" مركز التدريب المهني التابع للوزارة،بمنطقة بني غالب،ولقاء مع متدربين ومتدربات،وتسليم شهادات إتمام التدريب للخريجين الجدد، على مهن يحتاجها سوق العمل،وعقود عمل لذوي همم من أبناء المحافظة الذين قامت "المديرية"بتدريبهم،وإيجاد فرص عمل لهم في شركات القطاع الخاص،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمج ذوي الهمم في سوق العمل..

خطة نحديث مديريات ومكاتب العمل والتشغيل

كما يفتتح"الوزير " "مكتب تشغيل أسيوط"،بعد تطويره بمنصات رقمية وتحديثه إلكترونيًا تماشيًا مع سياسات "الرقمنة"،وخطة "الوزارة" لتطوير وتحديث مديريات ومكاتب العمل،والتشغيل في كافة المحافظات..

وفي ختام "الجولة" يلتقى الوزير  مع جميع العاملين بمديرية ومكاتب عمل المحافظة، لحثهم على المزيد من العمل بثقة ومصداقية مع الناس،والتعامل مع المواطنين أثناء تقديم الخدمات لهم بشكل كريم ولائق، وكذلك الإستماع إلى التحديات التي تواجههم خلال ممارسة عملهم اليومي.

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