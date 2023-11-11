أهلي 2006 يواجه الزهور اليوم في بطولة منطقة القاهرة

الأهلى 2006، يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2006 اليوم السبت خارج ملعبه مع الزهور في المباراة التي تقام بين الفريقين، ضمن الجولة الخامسة من بطولة منطقة القاهرة.

الأهلى 2006 يواجه الزهور



يدخل «أهلي 2006 المباراة وفي رصيده ١٢ نقاط من الفوز في ٤ مباريات على النصر للتصدير ٥ -صفر، وعلى كهرباء شمال ٤ - صفر، والشبان العالمية ٨ - صفر، وعلى الإسكان ١٠ - صفر، مسجلًا ٢٧ هدفًا ودون تلقي أي هدف في مرماه.

الجهاز الفني لفريق الأهلى 2006



ويضم الجهاز الفني لفريق 2006 بالأهلي كل من أحمد خطاب مديرًا فنيًا، وسامح عبد الفضيل مدربًا عامًا، وفتوح محمد مدربًا للحراس، وسيد حجاج إداري الفريق.

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أهلي 2010 يفوز على أبو السعود برباعية في بطولة منطقة القاهرة

من ناحية أخرى فاز فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2010 خارج ملعبه على فريق أبو السعود، برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة الثانية من بطولة منطقة القاهرة.

افتتح محمد الصاوي التسجيل للأهلي وأضاف الهدف الثاني له وللفريق، وسجل فتح الله عماد الهدف الثالث، قبل أن يسجل البديل عبد الرحمن عمرو الهدف الرابع.

وبدأ «أهلي 2010» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عبيد.

الدفاع: أدهم عبد العليم - ياسين محسن - حسن رامي - فتح الله عماد.

الوسط: زياد خليل - آدم عمرو - كريم أشرف - مالك فتحي - عمر شريف.

الهجوم: محمد الصاوي.

وشارك آسر محمد بدلًا من آدم عمرو، وإبراهيم نبيل بدلًا من كريم أشرف، وعبد الرحمن عمرو بدلًا من حسن رامي، وعمر عبد السلام بدلًا من مالك فتحي، وياسين صلاح بدلًا من زياد خليل.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2010» رصيده إلى ٢١ نقطة جمعها من الفوز في ٧ مباريات بالعلامة الكاملة، على حساب الداخلية ٣ - ١، وعلى المقاولون ٤ - صفر، وعلى حلوان ٢ - صفر اعتباريًّا للانسحاب، وعلى مكادي ١١ - صفر، وعلى الإنتاج الحربي ٢ - صفر، وعلى الشمس ٣ - صفر، وعلى أبو السعود ٤ - صفر، مسجلًا ٢٩ هدفًا مقابل هدف واحد في مرماه.

الجهاز الفني لفريق أهلي 2010

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2010 تامر حفنى مديرًا فنيًّا، وأحمد عطية مدربًا عامًّا، وصالح المغازى مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد العزيز مشرفًا على حراس المرمى، وأحمد فؤاد إداري الفريق، وأشرف عثمان طبيب الفريق، ومحمد وائل إخصائي التدليك