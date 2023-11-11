أستاذ علوم سياسية يستعرض جهود الدولة المصرية فى دعم القضية الفلسطينية (فيديو)

قال أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية، إن مصر منعت خروج حاملى الجنسيات من معبر رفح عندما منع الاحتلال الإسرائيلى دخول المساعدات الإنسانية والغذائية إلى غزة، بالإضافة إلى دور مصر المستمر فى دفع جهود وقف الحرب على غزة، من مؤتمر قمة السلام وغيرها من المؤتمرات.

وأوضح أيمن الرقب، خلال مداخلة هاتفية على فضائية “ اكسترا نيوز” اليوم السبت، أن الشعب الفلسطيني يتعرض إلى حرب عشوائية، وأن الحل الوحيد هو فصل الدولتين من أجل عودة الاستقرار.

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وتابع أيمن الرقب، أن مصر تساند الدولة الفلسطنية، وترفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، لأنه لا يجوز حل القضية الفلسطينية على حساب دول أخرى، لافتا إلى الأيام القادمة ستشهد الكثير من عمليات القتل والقصف المستمر لأن المواطنين صامدين ويرفضون فكرة التهجير إلى دول أخرى.



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