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محافظات

ندوة توعوية عن الابتزاز الإلكتروني بمدرسة شهداء التحرير في الإسكندرية

ندوة توعوية عن الابتزاز
ندوة توعوية عن الابتزاز الإلكتروني،فيتو

 نظم حى غرب بالإسكندرية اليوم ندوة توعوية عن الابتزاز الإلكتروني، ضمن مبادرة تمكين الطفل المصري بمدرسة شهداء التحرير الثانوية بنات بالورديان.

ويأتي ذلك بناء على تكليفات المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب وبالتنسيق مع اللجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة. 

وحضرت الندوة الدكتورة مها محمود مدير إدارة التثقيف الصحي بغرب الصحية، وكذا فضيلة الشيخ وليد محمد عبد الرازق أوقاف غرب

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وتناولت الندوة تعريف الابتزاز الإلكتروني ودوافعه سواء انتقامية أو جنسية أو مادية ومن أهم أسبابه ضعف الوازع الديني وضعف المستوي التعليمي وضعف الشخصية وعدم متابعة ومراقبة الأبناء.

وأوضحت الندوة عددا من الآثار المترتبة على الابتزاز الإلكتروني والمراحل التي يمر بها الابتزاز الإلكتروني من طلب ومقاومة وضغط وتهديد وغيرها وكيفية تجنب الوقوع في الابتزاز والتصرف المناسب للتعامل معه.

كما تم التنويه عن رقم الخط الساخن ١٠٨  إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، وذلك للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية وكذا خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ والتعامل الفوري مع أي شكوي بسرية تامة. 

جاء ذلك بوجود مدير إدارة تثقيف صحي غرب  مسئولة خط نجدة الطفل وأوقاف غرب ومدير إدارة الموهوبين بتعليم غرب ومسؤولي المدرسة ومديري ومسؤولي التنمية المحلية ووحدة تكافؤ الفرص ومشروعك واللجنة السكانية ورئيس وحدة حماية الطفولة بالحي. 

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الاسكندرية اللواءمحمد الشريف محافظ الاسكندرية تعليم

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