السبت 11 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

فيلم البعبع مهدد بالسحب من السينمات

فيلم البعبع، فيتو
فيلم البعبع، فيتو

يحقق فيلم “البعبع”، الذي يقوم ببطولته أمير كرارة، إيرادات متواضعة في الأسبوع الأخير، حيث تراجعت إيراداته بشدة وأصبح في المركز الأخير في القائمة اليومية لإيرادات السينما.

 

ويحقق فيلم “البعبع” خلال الأيام الأخيرة إيرادات في المتوسط تصل لـ 2000 جنيه في اليوم الواحد، وهي إيرادات ضئيلة جدًا مقارنة بالأرقام التي كان يحققها في وقت سابق.

 

وإذا استمر الفيلم في تحقيق تلك الإيرادات الهزيلة فإنه سيتم رفعه من السينمات خلال الأيام المقبلة.

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واقترب فيلم “البعبع” من تحقيق 41 مليون جنيه في شباك التذاكر، حيث تفصله عدة آلاف فقط عن هذا الرقم، وذلك بعد عرض أكثر من ثلاثة أشهر، حيث بدأ عرضه في 28 يونيو الماضي في موسم عيد الأضحى.

 

قصة فيلم البعبع 

وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن لايت، ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام اسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبد الرحمن) عديدًا من المواقف.

 

أبطال فيلم البعبع

وفيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

 

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فيلم البعبع أمير كرارة ياسمين صبرى اخبار الفن

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