الطفلة وعد عذبها خالها حتى الموت، والتحقيقات تكشف مفاجآت
باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في مقتل طفلة وتدعى "وعد" تبلغ من العمر 5 سنوات على يد خالها بعدما تعدى عليها بالضرب والتعذيب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة في الهرم.
وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان
وكلفت النيابة العامة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.
كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.
وكشفت التحقيقات الأولية، أن وراء ارتكاب الجريمة خال المجني عليها، تعدى عليه بالضرب والتعذيب في أماكن متفرقة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، بحجة تأديبها.
القبض على المتهم بقتل نجلة شقيقته
ورد بلاغ شرطة الهرم من غرفة النجدة بوصول طفله تبلغ من العمر ٥ سنوات جثة هامدة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة طفلة تُدعى وعد.ك.ا، ٥ سنوات وبه آثار ضرب وتعذيب في أماكن متفرقة من جسدها.
وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة خال المجني عليه تعدى عليه بالضرب والتعذيب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، تمكنت القوات من ضبط الضوء المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.
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