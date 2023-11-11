السبت 11 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزارة العمل: حصر وتسجيل عمالة غير منتظمة بشركة استثمار بالإسماعيلية

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

قالت وزارة العمل فى بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية نظمت زيارة ميدانية لشركة "هامة" للاستثمارالزراعي بمدينة القصاصين، يبلغ عدد العاملين بها 145 عاملا. 

حصر العمالة غير المنتظمة

وجاء ذلك لحصر العمالة غير المنتظمة الموجودة بها على أرض الواقع،ومطابقتها بكشوف العمال والتأكد من وصول الرعاية الإجتماعية والصحية للمستفيدين منها، وكذلك تنظيم ندوة تثقيفيه لعمال الشركة المسجلين لدى الادارة تحت عنوان" أوجه الرعاية المقدمة من الادارة من منح دورية وإعانات اجتماعية وصحية".

ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف الحملات التفتيشية لتسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة على ارض الواقع بمواقع العمل المختلفة وشمولهم بمنظومة الرعاية والحماية التى توفرها الوزارة ومديرياتها لها لتحسين ظروف حياتها، وكذلك تكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات والمزايا التى كفلها لهم القانون واللوائح التنفيذية له فى جميع مواقع العمل..

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مديرية العمل بالاسماعيلية 

واوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالاسماعيلية، انه شارك فى الزيارة احمد حامد مدير ادارة العمالة غير المنتظمة، وشيرين سليمان باحث بالادارة، واستقبله خلالها محمد جمال إدارى بالشركة هاما، وابراهيم سلامة مشرف الشئون الإدارية بالشركة، وياسر صيام مدري الشئون الإدارية بمجموعة شركات هاما والجبالى. 

منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية

وأكد استمرار المديرية وأجهزتها فى حصر وتسجيل تلك الفئة على ارض الواقع، وشمولها بمنظومة الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية التى توفرها المديرية للمسجلين بها والتى تشمل منح دورية على مدار العام، وفى المناسبات والأعياد، وكذلك منح استثنائية فى حالات الإصابة والعجز أو الوفاة، حيث تعتبر تلك العمالة من أكثر الفئات تعرضًا للمخاطر فى عملها بما يوفر الحماية لها ولأسرها، وذلك من الحسابات الخاصة بتلك الفئة فى المديرية.

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