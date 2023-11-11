وزارة العمل تنظم ملتقى للسلامة والصحة المهنية في المنوفية

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة المنوفية، ملتقى السلامة والصحة المهنية بأشمون، وذلك بمستشفى العربي بأبورقبه، تحت عنوان "خطط الطوارىء وأهميتها وكيفية تنفيذها والتدريب عليها"، وكذلك اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت، بمشاركة ممثلين عن 12 منشأة فى مختلف التخصصات.

السلامة والصحة المهنية

ويأتي ذلك فى إطار جهود الوزارة والمديرية فى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين جميع العاملين فى مختلف قطاعات العمل للحد من المخاطر والحفاظ على الأفراد والممتلكات، وتحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، يأتى ذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة وتنفيذًا لتوجيهاته بتكثيف التوعية والتثقيف حول أساليب واشتراطات السلامة والصحة المهنية وكيفية تطبيقها داخل كافة الأقسام بالمنشآت للحفاظ على العنصر البشري أساس عمليات التنمية، وكذلك المنشآت والممتلكات وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية.

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مديرية العمل بالمنوفية

وأوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية، فى تقريره للوزارة، أن الملتقى شارك فيه كلا من الكيميائى عبدالفتاح على الكيلاني مدير منطقة عمل أشمون، والكيميائيّ محمد عبدالله كامل مدير إدارة السلامة بالمديرية، والكيميائيّ نعيم السيد أحمد مدير مكتب السلامة بأشمون، والدكتورة نهلة عبدالفتاح إدارة السلامة بالمديرية، ومفتشى مكتب السلامة بأشمون.

كما تضمنت قائمة المنشآت المشاركة فى فعاليات الملتقى مستشفى العربى الطبى، وشركة كهرباء أشمون، ومدرسة الثانوية الصناعية، ومدرسة الثانوية الزراعية، و مدرسة طيبة الخاصة، و مدرسة القطان الخاصة، ومصنع الحناوى للملابس الجاهزة، ومستشفى أشمون العام، ومستشفى حميات أشمون، ومستشفى العيون، والإدارة الصحية بأشمون، والمركز الصحى بأشمون، وذلك فى إطار جهود المديرية ومكاتبها التابعة فى تنفيذ لسياسة الوزارة نحو نشر الوعى بالسلامة والصحة المهنية بالمنشآت الحكومية وقطاع الأعمال والقطاع الخاص.

مديرية العمل بمحافظة كفر الشيخ

قالت وزارة العمل فى بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة كفر الشيخ اختتمت فعاليات البرامج التدريبية المجانية على مهنتي التبريد والتكييف، والخياطة والتفصيل بمقر مركز التدريب المهني بفوة، وانتهاء تدريب 12 متدربة على مهنة الخياطة والتفصيل، و14 متدربا على مهنة التبريد والتكييف من أبناء المحافظة، وعقد الاختبارات النهائية النظرية والعملية بعد انتهاء مدة التدريب لكل دورة بواقع 400 ساعة تدريبية على مدار أيام التدريب، ضمن تنفيذ خطة التدريب المهني للعام 2023 – 2024، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة فى سوق العمل، وتنمية مهاراتهم على تلك المهن، من أجل الحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وأوضح حازم على حسن مدير مديرية العمل بكفر الشيخ فى تقريره للوزارة، ان ذلك يأتى فى إطار تنفيذ الخطة التدريبية للعام 2023 ورفع كفاءة وجودة الخدمات التدريبية المقدمة للمواطنين وزيادة عدد البرامج التدريبية لخدمة أبناء المحافظة.

كما أكد الدكتور سعد باشا مدير مركز التدريب المهني بفوة، حرص المركز على العمل المستمر وفق أحدث الأساليب التدريبية لتلبية احتياجات سوق العمل وتأهيل الخريجين على المهن التي يتطلبها سوق العمل وتنمية مهاراتهم المهنية وفق المعايير الدولية.

وأشار إلى أنه تم إجراء اختبارات عملية ونظرية للمتدربين للتأكد من مستوى كفاءتهم واستيعابهم للمحتوى التدريبي، حيث أكدت نتائج الاختبارات المستوى المهني المتميز للمتدربين وقدرتهم على دخول سوق العمل الداخلي والخارجي بقدرة وكفاءة عالية، وجدير بالذكر أن هذه البرامج التدريبية تأتي في إطار حرص المديرية على دعم المهارات المهنية لأبناء المحافظة في سياق خطة وزارة العمل لتنمية مهارات أبناء مصر وتأهيلهم لسوق العمل فى إطار رؤية مصر 2030.