السبت 11 نوفمبر 2023
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سياسة

عربية النواب: العلاقات المصرية القطرية تمر بمرحلة مهمة وقمة أمس بعثت رسائل هامة

استقبال الرئيس السيسي
استقبال الرئيس السيسي لأمير قطر في القاهرة، فيتو

أكدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، أن جلسة المباحثات التي جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالقاهرة، جاءت في وقت حاسم بالتزامن مع تصاعد الأوضاع في فلسطين، واستمرار العدوان الإسرائيلي في الاعتداءات على المدنيين.

لقاء الرئيس السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالقاهرة

وأشار أحمد فؤاد أباظة، إلى أن هذا اللقاء والتشاور الذي تم يؤكد على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، وأن هناك اتجاه لمزيد من تقوية هذه الروابط وتبادل الرؤى على كافة المستويات.

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 القمة العربية بالرياض

وتوقع النائب أن يكون لهذا اللقاء وبعده القمة العربية بالرياض اليوم، نتائج إيجابية في تهدية الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، واتخاذ موقف موحد في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني

وأكد أباظة، أن اللقاء تميز بتوجيه العديد من الرسائل الهامة للعالم، لاسيما وأنها قامت بوضع الجميع أمام مسئولياته في ضرورة تنسيق الجهود لإحلال السلام بالمنطقة، ولرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

العلاقات بين مصر وقطر 

وقال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب: العلاقات بين مصر وقطر تمر بمرحلة هامة في هذا التوقيت الهام، وهي ما يشير إلى حرص مصر على إقامة علاقات متوازنة وتنسيق دائم بين جميع الأشقاء العرب.

 

ولفت النائب أحمد فؤاد أباظة، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل الحرص على دفع علاقات التعاون بين جميع دول العالم، لما فيه المصحلة العامة ليس لمصر وحدها وإنما لدول المنطقة بالكامل.

زيارة أمير قطر للقاهرة ولقاء الرئيس السيسي (فيديو)

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وأشاد النائب بما أكدت عليه القمة المصرية القطرية بشأن رفض تصفية القضية الفلسطينية، والتنسيق على مواجهة المحاولات الإسرائيلية لتهجير أهالي غزة، والتأكيد على ضرورة إحياء مسار السلام لمنع التوترات في المنطقة.

 

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قطر السيسي النواب فلسطين العدوان الإسرائيلي القمة العربية بالرياض

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