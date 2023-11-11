باحثة تكشف السيناريوهات المتوقعة لعمل الجيش الإسرائيلي فى غزة

الهجوم البرى على قطاع غزة، قالت الباحثة مروة كيلانى المتخصصة بالشأن الإسرائيلى القتال لا يزال متواصلا في اليوم الـ33 للحرب في جميع المحاور التي تقدم فيها الجيش الإسرائيلي نحو غزة، واحتدمت المعارك وسط مراوحة الجيش الإسرائيلي مكانه.

وسعت القوات الإسرائيلية لإحكام حصارها على مدينة غزة من الشمال، وفي محاولة لإجبار السكان على النزوح جنوبًا عبر ممر يُفتح يوميًا لمدة 4 ساعات.

واضافت “كيلاني” فى تصريح لـ"فيتو" أنه خيّمت أحاديث الهدنة الإنسانية في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة على تصريحات مصادر عربية ودولية عدة، مقابل إفراج المقاومة عن عدد من الأشخاص الذين تحتجزهم، بينما ساد الارتباك بشأن العدد النهائي لمن سُيفرج عنهم، حال تنفيذ الاتفاق.

يذكر أن الدوحة استضافت الخميس محادثات ثلاثية، بين رئيسي المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، ومسئولين قطريين في العاصمة الدوحة، لمناقشة إطلاق سراح الأسرى لدى حماس مقابل هدنة إنسانية ودخول المساعدات إلى غزة.

ونقلا عن مصدر دبلوماسي فإن الاجتماع الذي دار بين مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "وليام بيرنز" ورئيس الموساد "ديفيد بارنيا " ومسؤولين قطريين، ناقش خطة مقترحة للإفراج عن عدد يتراوح بين 10 إلى 20 أسيرا مدنيا مقابل وقف القتال لمدة 3 أيام، ودخول المزيد من المساعدات وتمكين حماس من جمع وتسليم قائمة بأسماء المحتجزين داخل غزة.

وواصلت الباحثة حديثها قائلة: ثم أتى إعلان البيت الأبيض الأمريكي الخميس 9 نوفمبر، حيث صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي, بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ستبدأ في نفس اليوم تنفيذ "توقفات تكتيكية" لمدة أربع ساعات يوميا في مناطق شمال غزة. وفي سياق التفسير التقني لما أعلنته واشنطن عن "توقفات تكتيكية" قال الجيش الإسرائيلي في نفس اليوم إن إسرائيل لم توافق على أي وقف لإطلاق النار في حملتها العسكرية في قطاع غزة، ولكنها ستواصل السماح بفترات توقف قصيرة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية كما نفت حماس من جانبها أن لم يتم التوصل بعد إلى أي محادثات بينها وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتابعت “كيلاني” يبدوأن السيناريو المتوقع حدوثه الآن بعد تعمق القوات الإسرائيلية فى قطاع غزة ووقوع خسائر من الجانبين هو تنفيذ وتطبيق الهدنة مقابل إطلاق سراح الأسرى.

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