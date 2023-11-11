اليوم، نقابة الصحفيين تنظم يومًا تضامنيًا مع الشعب الفلسطيني
نقابة الصحفيين، دعت نقابة الصحفيين للمشاركة في فعاليات اليوم التضامني تحت عنوان "شهر على الطوفان.. يوم مع فلسطين"، وذلك اليوم السبت فى مقر نقابة الصحفيين بدءً من الثانية ظهرًا حتى العاشرة مساءً.
فعاليات اليوم التضامني مع الشعب الفلسطيني
ويتضمن اليوم عددًا من الفعاليات الفنية والثقافية، منها ورشة للأطفال (ارسم مع فلسطين) مع الفنانة التشكيلية فاطمة أبو دومة، وكلمات عدد من الكتّاب والفنانين، منهم الفنان محمود حميدة، والروائية والكاتبة سلوى بكر، وقراءة لرواية الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلى (تفصيل ثانوى) تلقيها كل من منى سلمان، وسها النقاش، ومنى الشايب.
غزة، ويختتم اليوم بفرقة كورال عباد الشمس الفلسطينية، وفرقة الورشة المسرحية.
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