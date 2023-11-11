السبت 11 نوفمبر 2023
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منوعات

عمرها 94 عاما، تكشف أسرار الحياة الطويلة

الرياضة اليومية
الرياضة اليومية مهمة لطول العمر، فيتو

 من أجل حياة طويلة.. انتشر مقطع فيديو مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر فيه طبيبة وهي تتفاعل مع مريضتها البالغة من العمر 94 عامًا، والتي كشفت عن بعض دروس الحياة الرائعة التي تطيل العمر.

السطور التالية تحمل أهم الدروس التي كشفت عنها المرأة التسعينية، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا: 

الحرص على ممارسة الرياضة يوميًا

 توضح السيدة في الفيديو، أنها تستيقظ في الرابعة صباحًا يوميًا وتمارس الرياضة لمدة ساعة ونصف. 

وتشدد على أن ممارسة الرياضة تعزز صحة القلب والأوعية الدموية، وتقوي العضلات والعظام، وتعزز جهاز المناعة، وتنظم الوزن، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري والسمنة، كما أنها تحسن الصحة العقلية عن طريق تقليل التوتر، وتحسين الحالة المزاجية. 

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نظام غذائي بسيط

 تضيف السيدة المسنة: "لديَّ عادات غذائية بسيطة، فأنا أتبع نظامًا غذائيًا بسيطًا ومتوازنًا يحتوي على الكثير من الفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة، وهذا النظام يوفر العناصر الغذائية الأساسية ويحافظ على وزن صحي ويدعم الصحة العامة، ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان".

 

البعد عن التوتر

 أكدت السيدة أنها لا تتشاجر مع أحد، وتطبق تقنيات إدارة الإجهاد الفعالة، مثل اليقظة الذهنية والتأمل والتمارين الرياضية التي تقلل تأثير التوتر على الجسم، والذي يقلل بدوره من خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم ومشاكل الصحة العقلية، وتحسن نوعية النوم وتعزز جهاز المناعة، وتعزز الصحة العامة.

 

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