السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

دوري أبطال أفريقيا، زى النهاردة أبوتريكة يقود الأهلى للحصول على النجمة الخامسة

هدف أبوتريكة في الصفاقسي،
هدف أبوتريكة في الصفاقسي، فيتو

 

 

دوري أبطال أفريقيا، زى النهارده في الحادى عشر من شهر نوفمبر من العام 2006 قاد محمد أبوتريكة نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق المارد الأحمر للحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه بعدما أحرز هدف الفوز في شباك فريق الصفاقسي التونسي في لقاء إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2006 في المباراة التي أقيمت على الملعب الاولمبي برادس.

الأهلى يتوج باللقب الإفريقي للمرة الخامسة

 

وفاز الأهلى على الصفاقسي التونسي بهدف دون رد سجله محمد أبوتريكة ليتوج المارد الأحمر باللقب الإفريقي للمرة الخامسة بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 2-1 حيث كانت مباراة الذهاب بالقاهرة قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

Advertisements

الأهلي يتوج بطلا لدوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي

 وتوج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه على حساب الوداد المغربي بعد التعادل 1 / 1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلى قد حقق الفوز على فريق الوداد بهدفين مقابل هدف، في لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي، ليتوج الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا بمجموع اللقائين 3 / 2.

يواصل الأهلي تصدره قائمة أندية القارة الأفريقية بأحد عشر لقبًا لدوري الأبطال، أي أكثر من ضعف من يليه في الترتيب، فقد فاز كل من مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري بخمسة ألقاب لكل منهما، ثم الترجي أربعة ألقاب، يليه كل من الرجاء والوداد المغربيان وهافيا كوناكري الغيني وكانون ياوندي الكاميروني بثلاثة ألقاب لكل منهم.

وحقق اللقب مرتين كل من: شبيبة القبائل ووفاق سطيف الجزائريين وكوتوكو الغاني وإينيمبا النيجيري، وفاز باللقب مرة واحدة كل من: الإسماعيلي المصري والإفريقي والنجم الساحلي التونسيين، والجيش الملكي المغربي، ومولودية العاصمة الجزائري وأورلاندو بايرتس وصن داونز من جنوب إفريقيا، وهارتس أوف أوك الغاني وأسيك أبيدجان واستاد أبيدجان من كوت ديفوار، وأوريكس دوالا ويونيون دوالا من الكاميرون، وكارا برازافيل من جمهورية الكونغو، وفيتا كينشاسا من الكونغو الديمقراطية.

 

وفاز الأهلي بالبطولة في الأعوام والمواسم التالية:
1982، وفاز الأهلي بالبطولة بعد تغلبه على كوتوكو الغاني ذهابًا بالقاهرة 3- صفر، و1-1 في كوماسي.
1987، وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الهلال السوداني بالخرطوم دون أهداف، وفاز بالقاهرة 2- صفر.
2001، وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع صن داونز الجنوب إفريقي 1-1 في جنوب إفريقيا، وفاز بالقاهرة 3- صفر.
2005، وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع النجم الساحلي التونسي دون أهداف في سوسة، والفوز بالقاهرة 3-صفر.
2006، وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الصفاقسي التونسي 1-1 بالقاهرة، والفوز في رادس 1- صفر.
2008، وفاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على القطن الكاميروني 2- صفر بالقاهرة، والتعادل 2-2 في جاروا.
2012، وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الترجي التونسي 1-1 بالإسكندرية، والفوز في رادس 2-1.
2013، وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي 1-1 في جوهانسبرج، والفوز بالقاهرة 2- صفر.
2019-2020، وفاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على الزمالك بالقاهرة 2-1.
2020-2021، وفاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على كايزر شيفز الجنوب إفريقي بالدار البيضاء 3- صفر.
2022-2023، وفاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على الوداد المغربي 2-1 بالقاهرة، وفي لقاء العودة بالدار البيضاء تعادل الفريقان بهدف لكل فريق.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل: الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري القسم الثاني  ،دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

دوري أبطال أفريقيا الأهلي محمد أبوتريكة الصفاقسي اخبار الأهلي

مواد متعلقة

خليفة علي معلول، بيراميدز يحسم موقف انتقال محمد حمدي إلى الأهلي

اتحاد الكرة يعلن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والجونة

كاف يعلن عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

أرقام أفشة مع الأهلي بعد تخطيه المباراة رقم 200 مع الفريق

ننشر قائمة الأهلي لمباراة الجونة

الأكثر قراءة

تصرف غريب من كريستيانو رونالدو تجاه تركي آل الشيخ يثير التعجب (فيديو)

تعرف على أجر بيومي فؤاد عن مشاركته في مسرحية تطبق الشروط والأحكام بموسم الرياض

تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق نائب رئيس الأهلي

كريستو يقترب من الرحيل عن الأهلي في يناير

الرئيس الإيراني: قرار حاسم بشأن قضية فلسطين خلال القمة العربية الإسلامية في الرياض

الرئيس السيسي يصل الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية

ارتفاع أسعار 11 سلعة غذائية خلال أكتوبر الماضي بعد زيادة التضخم السنوي

رئيس إيران يصل السعودية للمشاركة في القمة العربية الإسلامية (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

معجون أسنان لعلاج حساسية الفول السوداني

عمرها 94 عاما، تكشف أسرار الحياة الطويلة

حيلة ميجان لإبعاد الأنظار عن خلافاتها مع الأمير هاري

شركة شهيرة للقهوة تثير غضب الأتراك، زودت جنود الاحتلال بكميات من منتجها وبيان نفي يورطها

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار 11 سلعة غذائية خلال أكتوبر الماضي بعد زيادة التضخم السنوي

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري السبت 11-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 11-11-2023

أسعار السكر اليوم السبت 11-11-2023

المزيد

انفوجراف

مواعيد إجراء قرعة الحج لعام 2024 فى المحافظات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أفضل صيغ الحمد الواردة في الكتاب والسنة

10 أدعية لسداد الدين وسعة الرزق

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 11 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية