قائمة عبد اللطيف صبحي تحسم انتخابات نادي 6 أكتوبر

انتخابات نادي 6 أكتوبر، حسمت القائمة التي يرأسها الدكتور عبد اللطيف صبحي لصالحها انتخابات نادي 6 أكتوبر الرياضي التي أجريت أمس الجمعة، بعد منافسة انتخابية لاختيار مجلس إدارة جديد يمثل أعضاء جمعيته العمومية خلال الأربعة سنوات المقبلة.

قائمة الكيان تحسم انتخابات نادي 6 أكتوبر

وتمكنت قائمة الكيان التي يترأسها دكتور عبد اللطيف صبحي من الفوز بكامل أعضائها في جميع المناصب، حيث فاز دكتور هشام الجيوشي الفوز بنائب الرئيس، ومحمد حامد الفوز بمنصب أمين الصندوق.

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وبدأت صباح الجمعة إجراءات انعقاد الجمعية العمومية العادية لنادي 6 أكتوبر الرياضي، لمناقشة جدول الأعمال المتضمن بند انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2023-2027.

قائمة عودة الكيان تحسم انتخابات نادي 6 أكتوبر، فيتو

وكيل وزارة الرياضة بالجيزة يتفقد انتخابات نادي 6 أكتوبر

وتفقد الدكتور أحمد عبد الوكيل، وكيل وزارة الرياضة، المقر الانتخابي لمتابعة عملية التسجيل وسير العملية الانتخابية، مؤكدا أن المديرية تلتزم بمبدأ الشفافية والحيادية تجاه جميع المرشحين وأن العملية الانتخابية تتم تحت إشراف قضائي كامل، برئاسة المستشار محمد محمد عبد الجليل رئيس اللجنة العليا لإدارة الانتخابات، وذلك بواقع 67 لجنة فرعية.

6 مرشحين على مقعد رئيس النادي

وأوضح الوكيل أن الانتخابات تنافس فيها 43 مرشحًا على 12 مقعدًا منهم 6 مرشحين لمنصب رئيس مجلس الإدارة، ويتنافس على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة 4 مرشحين، وعلى منصب أمين الصندوق 4 مرشحين، وعلى منصب عضو مجلس فوق السن 22 مرشحًا، وتقدم لمنصب عضو مجلس الإدارة من الشباب 7 مرشحين.