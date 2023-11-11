في عيد ميلاده الـ63 مشوار وبطولات مارسيل كولر مع الأهلى

مارسيل كولر، يحتفل مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم السبت الموافق 11 نوفمبر بعيد ميلاده ال63 فهو من مواليد الحادى عشر من نوفمبر من العام 1960.

خمس بطولات لكولر مع الأهلى

الأهلى تعاقد مع كولر في التاسع من شهر سبتمبر من العام الماضي 2022 ليكون مدربا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وتوج كولر مع الأهلى بخمس بطولات هى السوبر المحلى "مرتين"، وكأس مصر "مرة"، ودورى أبطال أفريقيا "مرة"، والدورى الممتاز "مرة" إلى جانب الحصول على المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

Advertisements

72 مباراة لكولر مع الأهلي

وقاد كولر الأهلي في 72 مباراة حيث فاز في 51 مباراة وتعادل في 14 مباراة، وخسر في 7 مباريات بواقع 38 مباراة بالدوري الممتاز، و16 مباراة ببطولة دوري أبطال أفريقيا ومباراتين في كأس السوبر المحلي، و7 مباريات في بطولة كأس مصر و4 مباريات في بطولة كأس العالم للأندية ومباراة في كأس السوبر الأفريقي وأربع مباريات في الدوري الأفريقى.

وأحرز لاعبو الأهلي تحت قيادة كولر 136 هدفًا وتلقت شباكه 42 هدفًا، وجاءت نتائج المباريات على الترتيب:

1 - الأهلي 1-0 اتحاد المنستيري التونسي ذهاب دور الـ 32 لبطولة أفريقيا.

2- الأهلي 3-0 اتحاد المنستيري التونسي إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

3- الأهلي 1-0 الإسماعيلي الجولة بالدوري.

4- الأهلي 1-0 أسوان الجولة الثانية بالدوري.

5- الأهلي 2-0 الزمالك نهائي كأس السوبر المحلي.

6- الأهلي 4-1 الداخلية الجولة الثالثة بالدوري.

7- الأهلي 1-1 (4-3 ركلات الترجيح) المقاولون الدور ربع ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

8- الأهلي 2-1 طلائع الجيش الجولة الخامسة بالدوري المصري.

9- الأهلي 2-0 غزل المحلة الجولة السادسة بالدوري.

10- الأهلي 3-0 الاتحاد السكندري الجولة الرابعة بالدوري المصري.

11- الأهلي 1-1 فيوتشر إف سي الجولة السابعة بالدوري.

12- الأهلي 2-1 فاركو الجولة الثامنة بالدوري.

13- الأهلي 0-0 سموحة الجولة التاسعة بالدوري المصري.

14- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الجولة العاشرة بالدوري.

15- الاهلي 3-0 بيراميدز الجولة الحادية عشرة بالدوري.

16- الأهلي 2-0 إنبي الجولة الثانية عشرة بالدوري.

17- الأهلي 0-0 المصري البورسعيدي الجولة الثالثة عشرة بالدوري.

18- الأهلي 3-1 سموحة فى نصف نهائي كأس مصر.

19- الأهلي 3-0 الزمالك الجولة الرابعة عشرة بالدوري.

20- الأهلي 1-0 البنك الأهلي الجولة الخامسة عشرة بالدوري.

21- الأهلي 3-0 أوكلاند سيتي النيوزيلندي الدور الأول من منافسات بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

22- الأهلي 1-0 سياتل ساوندرز الأمريكي الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

23- الأهلي 1-4 ريال مدريد الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

24- الأهلي 2-4 فلامنجو البرازيلي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

25- الأهلي 0-1 الهلال السوداني الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

26- الأهلي 3-0 أسوان الجولة التاسعة عشرة بالدوري.

27- الأهلي 2-2 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

28- الأهلي 1-1 الداخلية الجولة العشرين بالدوري.

29- الأهلي 3-0 القطن الكاميروني الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

30- الأهلي 2-1 المقاولون العرب الجولة السابعة عشرة بالدوري.

31- الأهلي 2-5 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

32- الأهلي 4-0 القطن الكاميروني الجولة الخامسة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

33- الأهلي 3-0 الهلال السوداني الجولة السادسة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

34- الأهلي 3-0 غزل المحلة الجولة الثالثة والعشرين بالدوري.

35- الأهلي 2-1 نهائي كأس مصر موسم 2021-2022.

36- الأهلي 3-0 فاركو الجولة الخامسة والعشرين بالدوري.

37- الأهلي 2-0 سموحة الجولة السادسة والعشرين بالدوري.

38- الأهلي 2-0 الرجاء المغربي ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

39- الأهلي 0-0 الرجاء المغربي إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

40- الأهلي 1-0 بيراميدز كأس السوبر المصري 2023.

41- الأهلي 3-0 الترجي التونسي ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

42- الأهلي 1-0 الترجي التونسي إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

43- الأهلي 2-0 إنبي الجولة التاسعة والعشرين بالدوري.

44- الأهلي 2-0 طلائع الجيش الجولة الثانية والعشرين بالدوري.

45- الأهلي 1-0 سيراميكا كليوباترا الجولة السابعة والعشرين بالدوري.

46- الأهلي 2-1 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

47- الأهلي 1-1 الوداد البيضاوي المغربي إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

48- الأهلي 3-0 حرس الحدود الجولة السادسة عشر بالدوري.

49- الأهلي 1-0 منتخب السويس دور الـ 32 لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2023

50- الأهلي 3-0 البنك الأهلي الجولة الثانية والثلاثين بالدوري.

51- الأهلى 0 - 0 فيوتشر الجولة الرابعة والعشرين بالدوري

52- الأهلى 1-0 الإسماعيلي الجولة الثامنة عشرة بالدوري

53- الأهلى 2-0 الاتحاد السكندري الجولة الحادية والعشرين بالدوري

54- الأهلى 4-1 الزمالك الجولة الحادية والثلاثين بالدوري

55- الأهلي 4-1 المقاولون العرب الجولة الرابعة والثلاثين بالدوري

56- الأهلى 1-1 حرس الحدود الجولة الثالثة والثلاثين بالدوري.

57- الأهلي 0-3 بيراميدز الجولة الثامنة والعشرين بالدوري

58- الأهلي 0-0 المصري البورسعيدي الجولة الثلاثين بالدوري

59- الأهلي 2-0 الداخلية دور الـ 16 لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2023

60- الأهلي 2-1 المصري البورسعيدي دور الـ 8 لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2023

61- الأهلى 0-1 اتحاد العاصمة الجزائري كأس السوبر الأفريقي 2023

62- الأهلى 4-0 المصري البورسعيدي الجولة الأولى بالدوري موسم 2023-2024

63- الأهلى 3-0 سان جورج الإثيوبي ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2023-2024

64- الأهلى 4-0 سان جورج الاثيوبي إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2023-2024

65- الأهلى 3-0 إنبى نصف نهائي كأس مصر للموسم 2022-2023

66- الأهلى 3-1 الأسماعيلى الجولة الثالثة بالدوري موسم 2023-2024

67- الاهلي 2-2 سيمبا التنزاني ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأفريقى

68 الأهلى 1-1 سيمبا التنزاني إياب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأفريقى

69 الأهلى 0-1 صن داونز الجنوب أفريقي ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الافريقي

70-الأهلى 0--1 صن داونز الجنوب أفريقي إياب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الافريقي

71- الأهلى 2-1 المقاولون العرب الجولة السادسة بالدوري موسم 2023-2024

72- الأهلى 2-1 سيراميكا كيلوباترا الجولة الثانية بالدوري موسم 2023-2024

مشوار مارسيل كولر التدريبي

وتولى السويسري مارسيل كولر خلال مشواره تدريب 6 أندية، سانت جاليين وبازل وجراسهبورز وويل في سويسرا وبوخوم وكولون في ألمانيا ومنتخب النمسا، كما عمل مساعدا مع مواطنه كريستيان جروس مدرب الزمالك الأسبق في أولى خطواته التدريبية عام 1992.

وتعد الفترة من نهاية القرن الماضي وحتى موسم 2002 -2003 هي الأفضل لـ مارسيل كولر مع الأندية حيث توج خلالها ببطولتين للدوري السويسري مع سانت جاليين في موسم 99-2000 وجراسهبورز في موسم 2002-2003 قبل تحقيق دوري الدرجة الثانية مع بوخم الألماني موسم 2005-2006 وكأس سويسرا مع بازل 2018-2019.

أكبر فوز وخسارة في مسيرة مارسيل كولر

وموسم 99-2000 الأفضل لـ كولر في مسيرته وشهد أكبر فوز له في تاريخه التدريبي بنتيجة 7 في الدوري السويسري، حيث فاز على يفردون سبورت بسباعية نظيفة وعلى لوزيرن 7-1 في نفس الموسم ولكنه خسر بنفس النتيجة لمرة واحد أثناء تدريبة لبازل من يانج بويز بنتيجة 7-1 في موسم 2018-2019 في الدوري أيضًا.

ويمتلك كولر سلسلة من المواجهات من المدربين في سويسرا وألمانيا ولكن أقلها حظًا كانت ضد الألماني توماس شاف أحد الأسماء التي رشحت بشكل متكرر لتدريب الأهلي وهو من ألحق بالسويسري الهزيمة الأكبر له في الدوري الألماني بسداسية نظيفة.وواجه كولر شاف في 7 مباريات خسر في 4 وتعادل في 2 وفاز في مباراة واحدة ولكن المدرب السويسري امتلك بخلاف ذلك تفوقًا على مدربين كبار آخرين وتكافؤ مع البعض الآخر.

ويتفوق كولر في المواجهات المباشرة مع لوسيين فافر مدرب بورسيا دورتموند الأسبق، حيث واجهه في 18 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 6 وخسر مثلهم، بينما يسيطر التكافؤ على صراعه مع أستاذه كريستيان جروس حيث لعب ضده 18 مواجهة فاز في 4 وخسر 6 وتعادلا 8 مرات وهما أكثر من لعب ضدهم في مشواره التدريبي.

وبدأ مارسيل كولر مسيرته في يناير 1999 مع نادي إف سي سانت جالن في الدورى السويسرى الممتاز، وبعد عام واحد فقط، تمكن من قيادة النادى للتتويج بأول بطولة له منذ ما يقرب من 100 عام، بعد حصد لقب الدورى السويسري.

وقاد نادى جراسهوبرز في عام 2003 بالتتويج بالدوري السويسري.

وتولى تدريب فريق كولن الألماني في عام 2004، وفشل في بقاء الفريق في البوندسليجا وهبط في النهاية إلى الدرجة الثانية.

وقاد بوخوم الألمانى منذ 2005 حتى 2009، وتمكن في أول موسم من إعادته للدورى الألمانى بعد هبوطه للدرجة الثانية.

وتولى تدريب منتخب النمسا خلال الفترة من 2011 حتى 2017، وقاده للتأهل لأول مرة إلى «يورو 2016»، بعدما كانت مشاركته الوحيدة في نسخة 2008.

وقاد منتخب النمسا لاحتلال المركز العاشر في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في أفضل إنجاز للمنتخب، حيث كان يحتل المرتبة 70 في التصنيف.

وتولى تدريب فريق بازل السويسرى عام 2018 حتى 2020، قاد خلالها الفريق في 101 مباراة، ليحقق الفوز في 61 مباراة، مقابل التعادل في 19 والخسارة في 21.

وحصد لقب كأس سويسرا مع فريق بازل في عام 2018، وفشل في تحقيق لقب الدورى.

وابتعد كولر عن التدريب منذ نهاية عام 2020 عقب تجربة بازل السويسري في، بسبب إصابته في قدمه والتي منعته من التدريب حتى تولى القيادة الفنية للنادي الأهلي في شهر سبتمبر من العام 2022.