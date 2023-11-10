السبت 11 نوفمبر 2023
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حوادث

تشريح جثة شاب لقي مصرعه خلال مشاجرة بأكتوبر

تشريح جثة، فيتو
تشريح جثة، فيتو

باشرت نيابة الجيزة، التحقيق في واقعة مصرع شاب إثر طعنة نافذة على يد آخر في مشاجرة بمنطقة أكتوبر، وأمرت بتشريح جثة المتوفى للوقوف علي أسباب الحادث، وإعداد تقرير الصفة التشريحية عن سبب الوفاة.

 

التحقيق في إنهاء حياة شاب بأكتوبر

البداية كانت بورود بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة بين طرفين وسقوط قتيل.

 

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى أحمد ش ا، مصاب بطعن نافذة، بسلاح أبيض سكين.

 

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وبعمل التحريات تبين أن المجني عليه لقي مصرعه على يد شاب آخر بطعنة نافذة في مشاجرة بينهما، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

 

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اكتوبر نيابة الجيزة مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر اخبار الحوادث

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