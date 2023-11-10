الجمعة 10 نوفمبر 2023
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محافظات

قلعة قايتباي تستقبل شباب من ذوي الههم ضمن فعاليات برنامج أهل مصر

محمد متولي مدير عام
محمد متولي مدير عام اثار الاسكندريه،فيتو

قال محمد متولي مدير عام آثار الاسكندرية: إن قلعة قايتباي استقبلت مجموعة كبيرة من الشباب من ذوي الهمم ضمن فعاليات البرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية "أهل مصر"

 

وأضاف،  ان هذا يرجع إلى  تنفيذ الإدارة المركزية لتنمية الشباب إدارة البرامج التطوعية بوزارة الشباب والرياضة ضمن جولتها التثقيفية والسياحية للمشاركين بالبرنامج من ذوي الهمم

وأشار إلى أن الشباب تعرفوا خلال زيارتهم لقلعة قايتباي، حيث كان في استقبالهم محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية على المراحل التاريخية التي مرت بها القلعة ومراحل تجديدها ومحتوياتها ومكوناتها. 

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هذا وقد أعرب المشاركون عن سعادتهم البالغة لزيارة قلعة قايتباي، وبالمشاركة بالبرنامج بما يضمه من زيارات تثقيفية مع شرح وافي لكل ما يقصدونه من أماكن تاريخية بالمحافظة الاسكندريه

ومن الجدير بالذكر أن البرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية "أهل مصر" لنشر الوعي السياسي والثقافي والاجتماعي بين شباب هذه المحافظات وخاصة ذوي الهمم منهم حيث تهتم وزارة الشباب والرياضة بتيسير إجراءات دمج ذوى الهمم في المجالات الشبابية والرياضية، وتذليل أي عقبات تواجههم، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية برعايتهم وتأهيلهم وتلبية متطلباتهم وتوفير وتغعيل كافة حقوقهم، ليكونوا أعضاء فاعلين داخل المجتمع، مع إتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في مختلف الأنشطة الثقافية والفنية

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الاسكندرية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قلعه قايتباى

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