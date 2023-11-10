شارك في معارك ضد العدوان الثلاثي على مصر، أبرز المحطات بحياة ياسر عرفات وقصة وفاته الغامضة

تحل غدا السبت الـ11 من شهر نوفمبر،الذكرى السنوية الـ19 لوفاة الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات الشهير "بأبو عمار"، والذي يعتبر أحد رموز النضال الفلسطيني، ومن مؤسسي حركة التحرير الفلسطينية.

أبرز المحطات في حياة ياسر عرفات

خاض ياسر عرفات العديد من المعارك السياسية والعسكرية التي كان لها تأثير كبير على القضية الفلسطينية، وأمضى نحو 50 عامًا من حياته في النضال من أجل القضية الفلسطينية.

وتوفي ياسر عرفات عام 2004، وسط غموض حول أسباب وفاته، بعد معاناة مع المرض، حيث لم يُعرف سبب وفاته، فيما أفادت بعض المعلومات بأن الأطباء قالوا إن سبب الوفاة تليّف الكبد، وأخرى تفيد بأن الوفاة كانت نتيجة نزيف دماغى، لكن كثيرين قالوا إنه اغتِيل، في حين لم يتم تشريح الجثة، وإلى اليوم يتهم الشعب الفلسطينى الاحتلال الإسرائيلى بقتل ياسر عرفات بواسطة «السم».

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ياسر عرفات، فيتو



ومن جانبها شكلت القيادة الفلسطينية لجنة تحقيق رسمية آنذاك، من أجل كشف ملابسات وفاة ياسر عرفات، لكنها لم تعلن حتى اللحظة أي نتائج واضحة على الرغم من تصريحات رئيسها توفيق الطيراوي في أكثر من مناسبة، والتي قال فيها إن «بيانات وقرائن تشير إلى أن إسرائيل تقف خلف اغتياله».

وفي 25 من نوفمبر 2012، أخذ خبراء روس وفرنسيون وسويسريون عينات من جثمان عرفات، بعد فتح ضريحه في رام الله، من أجل فحص سبب الوفاة، وبالرغم من وجود غاز الرادون المشع في العينات، فإن الخبراء استبعدوا فرضية الاغتيال، في حين أن معهد لوزان السويسري للتحاليل الإشعاعية كشف وجود بولونيوم مشع في رفات عرفات، وسط تقديرات بأنه مات مسمومًا بهذه المادة.

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من هو ياسر عرفات الملقب بأبو عمار؟

إن الاسم الحقيقي لياسر عرفات هو محمد عبد الرؤوف القدوة الحسيني، واشتهر بأبو عمار، لم يُعرَف بالتحديد مكان ولادته، ولكن تشير تقارير إلى أنه ولد في القاهرة في الـ 24 من أغسطس عام 1929، لأب يعمل بالتجارة، الذي هاجر إلى القاهرة في عام 1927، وأقام في حي السكاكيني، وعندما تُوفيت والدة ياسر عرفات، وهو في الرابعة من عمره، أرسله والده إلى القدس المحتلة.

ياسر عرفات، فيتو

وفي عام 1937، عاد ياسر عرفات مرة أخرى إلى القاهرة ليعيش مع عائلته، والتحق بكلية الهندسة في جامعة الملك فؤاد، جامعة القاهرة حاليًا، وتخصص في دراسة الهندسة المدنية، وتخرج فيها عام 1951، وعمل بعدها في إحدى الشركات المصرية، وخلال فترة دراسته، أسس رابطة الخريجين الفلسطينيين، التي كانت محط اهتمام كبير من جانب وسائل الإعلام المصرية آنذاك، وشارك في معارك صد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956.

وتجدر الإشارة إلى أن ياسر عرفات بدأ مسيرته السياسية في عام 1952، عند انتخابه رئيسًا لاتحاد الطلاب الفلسطينيين في القاهرة، ثم أسس مع عدد من رفقائه حركة التحرير الوطني الفلسطيني، فتح، في أكتوبر 1959، أعلن عرفات رسميًا انطلاق الحركة في يناير 1965، غداة تنفيذ أولى عملياتها المسلحة، عندما قام أحد عناصرها بتفجير نفق داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الأمر الذي أصاب جنديين إسرائيليين بجراح، ولكن برز نجم ياسر عرفات بعد انتخابه في 3 فبراير 1969، رئيسًا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي أعلنت أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

عام 1988، اتخذ المجلس الوطني الفلسطيني قرارًا بقيام الدولة الفلسطينية على التراب الفلسطيني، وعاصمتها القدس، وأُعلن حينها، من العاصمة الجزائرية، تشكيل حكومة مؤقتة.

وانتُخب بعدها عرفات، في 20 يناير 1996، رئيسًا لسلطة الحكم الذاتي، في أول انتخابات عامة في فلسطين، بحيث حصل على نسبة 83%.

تزوج ياسر عرفات في سن متأخّرة من مساعدته سهى الطويل، وأنجب منها ابنته الوحيدة.



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