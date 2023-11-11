السبت 11 نوفمبر 2023
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دين ودنيا

أدعي على ابني المدمن بالموت فهل هذا جائز شرعًا؟ أمين الفتوى يرد

الشيخ عويضة عثمان،
الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى رشا، مفاداه إن أمها كانت تدعى على ابنها المدمن بالموت، وكانت تقول "هعمل ليلة لله لما يموت"، فما حكم ما كانت تفعله؟.

 خطر الإدمان على الشباب

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "الأمر هذا متكرر كثيرا، وشوفنا هذا كثيرا فى دار الإفتاء، وهقول قصة هنا، شوفنا شباب كتير كان أهلهم يدعو عليهم بسبب الإدمان، وكثرة المشاكل والإيذاء الذي يفعلوه به، وكان يسحل أمه وأبوه، وأمه لم تستريح إلا لما مات، ولما سألنا أمه ليه استريحتى كان تعبما وكل يوم يشيل ذنوب".

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 واجب الأسرة في حماية أبنائها من خطر الإدمان

وفي سياق متصل ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه:"ما هو واجب الأسرة في حماية أبنائها من خطر الإدمان؟ وما الواجب فعلُه حال اكتشاف إدمان أحد أبنائهم؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

واجب الأسرة نحو الأبناء هو تربيتهم على الآداب الحسنة، وحمايتهم من الوقوع في أضرار الإدمان، وذلك بوضع الأبناء تحت الرعاية الدائمة نُصْحًا وتوجيهًا، وكذلك إنقاذ مَن وقع منهم في الإدمان بالتعامل معهم بالرِّفْق، وعدم إشاعة خبر إدمانهم بين معارفهم؛ للحفاظ على مكانتهم الاجتماعية، والسعي العاجل في علاجهم عند أهل الاختصاص، مع محاولة تقوية ثقتهم بأنفسهم، ودعمهم معنويًّا؛ فالدعم النفسي له دور كبير في مساعدتهم على الإقلاع عن الإدمان، والخروج من الأزمة دون التعرض إلى الانطواء والخجل.

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خطر الادمان خطر الإدمان على الشباب الشيخ عويضة عثمان بدار الإفتاء

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