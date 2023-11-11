ورطة المياه.. التعنت الإثيوبى يجبر الحكومة على صرف المليارات لمواجهة الشح المائى.. وزارة الرى تعلن عن عدة مشروعات لتلبية زيادة الطلب على المياه.. والزيادة السكانية بعبع يهدد نهر النيل

أصبح ملف ترشيد استهلاك المياه هاجسا فى رأس الحكومة وسط زيادة الطلب عليها مع الزيادة السكانية الضاغطة على الموارد المائية المحدودة فى مصر، والتى وصل نصيب الفرد فيها إلى حد الشح المائى وفقًا لتصريحات وزير الموارد المائية والرى الدكتور هانى سويلم، مع ندرة الموارد المائية والاعتماد على نهر النيل فى سد ٩٧٪ من الاحتياجات المائية للدولة.

وتسببت الأزمة المائية التى تعانى منها مصر فى زيادة الإنفاق على الحلول غير التقليدية التى تستهدف إعادة تدوير المياه وخفض معدلات البخر والتسريب لوصول المياه إلى نهايات الترع.

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وأكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أن سياسة مصر المائية تقوم على الاستخدام الرشيد والمستدام للموارد المائية المتجددة مع الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية، وذلك على التوازى مع سياسة غذائية توازن ما بين إنتاج الغذاء واستيراده لتوفير الأمن الغذائى، وأن مصر تقوم للوصول إلى توازن فى سياساتها المائية بتنفيذ استثمارات هائلة لرفع كفاءة منظومة المياه، من خلال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بتكلفة قدرها 1.5 مليار جنيه، وأعمال تطهير وتأهيل الترع والمصارف، حيث تم حتى الآن تأهيل 7200 كم بتكلفة قدرها 25 مليار جنيه، وجار العمل فى تأهيل 3100 كم بتكلفة قدرها 10 مليار جنيه، فضلا عن 1500 كم جار الإعداد لطرحها بقيمة 7 مليارات جنيه، كما تقوم الوزارة بتأهيل محطات الرفع وإحلال وتجديد 45 محطة تخدم 1.7 مليون فدان، وتحديث 6 محطات للطوارئ بتكلفة 6.4 مليار جنيه، فضلا عن خطة لإنشاء 3 محطات وتوريد 22 وحدة طوارئ وماكينات لتنظيف الأعشاب، وكذلك تأهيل المنشآت المائية المقدرة بما يزيد على 47 ألف منشأة بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث يجرى تنفيذ نحو 2300 مشروع فضلا عن إنشاء قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.5 مليار جنيه وقناطر ديروط الجديدة بتكلفة 1.2 مليار جنيه، وتقدر التكلفة الإجمالية لأعمال تطوير المنشآت بـ12 مليار جنيه على مدار 9 سنوات، هذا بخلاف التحول لأنظمة الرى الحديث بالأراضى الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية غير المتجددة، وتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول وحصاد المياه.

وأضاف أنه فى صعيد مصر تم إنشاء 268 منشأ بتكلفة 65 مليون دولار ومخطط إنشاء 69 منشأ آخرين بتكلفة 153 مليون دولار، فضلا عن 1359 منشأ فى سيناء وعدة مناطق أخرى بالقطر المصرى بتكلفة 166 مليون دولار، ومخطط إنشاء 679 آخرين بتكلفة 203 مليون دولار.

كما تهتم وزارة الرى بمشروعات حماية الشواطئ المصرية، والتى تمتد على طول 120 كم بتكلفة قدرها 120 مليون دولار لحماية استثمارات مقدرة بـ2.5 مليار دولار واستعادة 1.8 مليون متر مكعب، مع التوسع فى إعادة استخدام المياه عدة مرات لسد جزء من الفرق بين الموارد والاحتياجات المائية مثل محطات المعالجة الكبرى فى بحر البقر والحمام.

وفى ظل التعنت الإثيوبى فى ملف سد النهضة فمن المتوقع أن تستمر معدلات الإنفاق الحكومية فى تصاعد لتدبير الموارد المائية التى تجنب مصر أى سيناريوهات سلبية فيما يخص تدفقات فيضان النيل خاصة فى حالة مرور حوض النيل بمرحلة جفاف غير متوقع مداها خلال السنوات المقبلة.

ومن جانبه أكد أستاذ مصادر المياه بجامعة القاهرة، الدكتور هشام بخيت، أنه لا بديل عن التعاون لإدارة المياه فى حوض نهر النيل، الأطول على مستوى العالم.

وأضاف بخيت، أن إيراد نهر النيل يعادل 4% تقريبًا من إجمالى مياه الأمطار التى تسقط على دول الحوض سنويا، ونوه إلى أن عدد سكان دول حوض النيل سيصل إلى 500 مليون نسمة بحلول عام 2050، وسيحتاجون إلى 22 مليار متر مكعب لأغراض الشرب فقط، وهو ما يعادل 26% من الإيراد الحالى للنهر.

وأشار بخيت إلى تأثير التغيرات المناخية، فتشير التقديرات العلمية إلى ارتفاع درجة الحرارة فى دول حوض النيل بين 2 و4 درجات، سيكون لها تداعيات على معدلات سقوط الأمطار، وعلى الاحتياجات المائية.

وشدد على أن التعاون حتمى فى حوض النيل، وأن مصر تعانى من الإجراءات أحادية الجانب، التى لن تحقق الاستدامة وستزيد التوتر والصراعات.

وأشار بخيت، وهو أيضًا عضو بالفريق المصرى فى مفاوضات سد النهضة، إلى وجود حلول تقنية توازن بين مصالح دول المصب ودول المنبع، وأن كل ما يتطلبه الأمر هو توافر الإرادة السياسية.

وأضاف أن التفكير فى التنمية يجب أن يكون على المستوى الإقليمى، مشددا على أن التصرفات الأحادية ليست حلا.