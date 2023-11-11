تفاصيل اتفاقية أمام البرلمان بشأن تعزيز الزراعة الذكية مناخيا

تشهد الجلسة العامة لـ مجلس النواب، الأحد المقبل، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 403 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية "الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًّا والتنوع الحيوي الزراعي لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بـ التغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر (منحة بقيمة 10 ملايين دولار كندي).

Advertisements

لجنة الزراعة والري بمجلس النواب

وكانت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وافقت علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 403 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاقية الاتفاق الفرعى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًّا والتنوع الحيوي الزراعي لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر بقيمة 10 ملايين دولار كندي، وذلك خلال اجتماعها المشترك مع مكاتب لجان الطاقة والبيئة، العلاقات الخارجية، الشؤون الاقتصادية.

الزراعة الذكية

وتستهدف الاتفاقية، تعزيز آليات الزراعة الذكية مناخيًا كوسيلة فعالة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية لدعم القدرة على التكيف المناخي لدى الفئات الفقيرة الأكثر تأثرًا بالمجتمعات الريفية بالأراضي القديمة والحديثة بالدولة المصرية، وذلك من خلال تطوير وتطبيق التقنيات التي تعتمد على الطبيعة القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية لضمان توفير الأمن الغذائي والتخفيف من الانبعاثات الكربونية التى تتسبب فى ظاهرة الاحتباس الحراري.

وتبلغ قيمة الاتفاق المعروض نحو 10 ملايين دولار كندي أي ما يوازي 22.300 مليون جنيه مصري.

الأراضي القديمة والحديثة

ويتم تنفيذ أنشطة المشروع بالأراضي القديمة والحديثة بثلاث محافظات هي أسوان والبحيرة وكفر الشيخ، ويستغرق تنفيذ المشروع نحو أربع سنوات في الفترة من (2027:2023)



مجلس الوزراء

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الفرعي بين حكومتي جمهورية مصر العربية وكندا، حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع الحيوي الزراعي؛ لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر.

ويتمثل الهدف الرئيسي للمشروع في العمل على تحسين حياة المواطنين في المناطق الريفية القديمة والحديثة الأكثر احتياجًا في مصر، من خلال تقليل معدل الفقر وتعزيز الأمن الغذائي، عن طريق مساعدتهم على تطوير وتنفيذ الممارسات التي تمكنهم من التأقلم مع التغيرات المناخية، والتأكد من أن المشروع يخدم جميع الأشخاص الذين يعتمدون في عملهم على المنتجات والأغذية الزراعية.

ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في دعم الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي ٢٠٥٠ ومبادرة رابطة المشروعات ذات الصلة بقطاعات المياه والغذاء والطاقة (مبادرة نُوَفِي)؛ حيث يعدُ هذا المشروع أحد المشروعات ذات الأولوية في حزمة المشروعات الزراعية، كما سيسهم المشروع في تعزيز القدرة على التكيف المناخي لدى الفئات الفقيرة والأكثر تأثرًا في المجتمعات الريفية في الأراضي القديمة والجديدة في مصر.