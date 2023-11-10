الجمعة 10 نوفمبر 2023
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محافظات

الكشف على 817 مواطنا في قافلة طبية بنجع حمادي ضمن "حياة كريمة "

قافلة،فيتو
قافلة،فيتو

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بأن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية الرئيسية التابعة لمركز نجع حمادي، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

 

وأضاف الداودي، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد ٨١٧ مواطن فى ٧ تخصصات طبية بواقع " ٢٧٨ حالة باطنة، ٣٩ حالة جراحة، ٤٢ حالة أمراض نساء وتوليد،و ٢٥١ حالة طب اطفال، و١٠٥ حالة جلدية، و٢٨ حالة تنظيم الأسرة، و٧٤ حالة أسنان "  ، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.
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ومن جانبه قال الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقدم خدمات التوعية حيث جرى عقد ندوة لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية ووخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما ٧٤ مواطنا.

 

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إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة أشرف الداودي محافظ قنا اللواء أشرف الداودى محافظ قنا قنا محافظ قنا مركز نجع حمادي

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