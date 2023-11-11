التفاصيل الكاملة لأجندة مجلس النواب الأسبوع المقبل

تشهد الجلسات العامة لـ مجلس النواب، الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات.

قانون العقوبات

يناقش المجلس، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات



ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

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كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير



ويهدف مشروع القانون إلى تهذيب سلوكيات الطفل، واستخدام الفنون والآداب كوسيلة لتشجيعه على ذلك لتنمية قدراته ومواهبه الإبداعية، ليكون دافعًا عن الابتعاد عن أي سلوك إجرامي.

قانون الطفل

ويناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.



ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، على نحو يحقق الردع العام من ناحية، ومن ناحية أخرى يهدف مشروع القانون إلى الترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، كما يجيز مشروع القانون للمحكمة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلا ًمن العقوبات السالبة للحرية، لتهذيب سلوك الأطفال ووضع مزيد من الحماية الاجتماعية لهم.

قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

وكذلك يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020



ويهدف مشروع القانون إلى تعديل نص المادة (62) من القانون المشار إليه، تماشيًا مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بدلًا من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 (الملغى).

لجنة الخطة والموازنة

كما تناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والسياحة والطيران المدني عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية بشأن اتفاق منع الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة من النقل الجوي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 9/5/2023

ويشهد المجلس مناقشة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 403 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية "الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع الحيوي الزراعي لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر (منحة بقيمة 10 ملايين دولار كندي).

كما يناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الشئون العربية، الدفاع والأمن القومي، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 286 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري بين جمهورية مصر العربية وأمانة اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص الآمن منها، بشأن المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية بازل.

ومن المقرر أن يحيل مجلس النواب 18 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة النواب، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

وجاءت الاقتراحات برغبة على النحو التالي:



1. العضو/ أحمد العوضي، بشأن إنشاء مكتب صحة حضارى لخدمة أهالى مركز تمى الأمديد على قطعة أرض أملاك دولة – محافظة الدقهلية.

2. العضو/ وحيد فوده، بشأن تدعيم مستشفى المنصورة الدولى بجهاز منظار ركبة، وجهاز موجات على القلب (إيكو)، وجهاز (C-ARM) – محافظة الدقهلية.

3. العضو/ هناء حمدي سرور، بشأن شراء وتوريد جهاز إشعاعى جديد لقسم الأورام بمستشفى جامعة المنوفية- محافظة المنوفية.

4. العضو/ أحمد حجازي، بشأن تطوير الوحدة الصحية- بقرية الماى- مركز شبين الكوم- محافظة المنوفية.

5. العضو/ فايزه صالح، بشأن إحلال وتجديد مستشفى شبراخيت المركزى- محافظة البحيرة.



6. العضو/ سامي كامل، بشأن تحويل الوحدة الصحية بقرية 30 يونيو بمركز ومدينة بئر العبد إلى وحدة رعاية متكاملة- محافظة شمال سيناء.

7. العضوين/ وحيد فوده، وحيد قرقر، بشأن إنشاء (3) مدارس (ابتدائى – إعدادى – ثانوى) فى منطقة الشيخ زايد بمدينة جمصة – محافظة الدقهلية.

8. العضو/ طلبه النحال، بشأن إنشاء مدرسة إعدادى مشتركة بقرية بغداد- مركز ومدينة بدر- محافظة البحيرة.

9. السيد العضو / زكريا حسان، بشأن إنشاء مركز شباب نجع حمادى – مركز ساقلته – محافظة سوهاج على قطعة أرض أملاك وزارة الموارد المائية والرى.

10. العضو / أحمد حجازي، بشأن تطوير وتنجيل الملعب الكبير بمركز شباب قرية شبراباص – مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية.

11. العضو/ سامي كامل، بشأن إنشاء صالة نشاط مغطاة بمركز شباب بئر العبد التابع لمركز ومدينة بئر العبد – محافظة شمال سيناء.

12. العضو / محمد حمدي دسوقي، بشأن استكمال رصف مناطق غرب البلد بمدينة أسيوط – محافظة أسيوط.

13. العضو / أسامة عبد العاطي، بشأن استكمال رصف طريق صدفا – ميت فارس – مركز تمى الأمديد – محافظة الدقهلية.

14. العضو / محمد حمدي دسوقي، بشأن اعتماد قرار نقل ولاية أرض من وزارة الموارد المائية والرى إلى وزارة التنمية المحلية بمحافظة أسيوط لإنشاء مدرسة عليها.

15. العضو / علاء سليمان، بشأن توصيل الصرف الصحى بمنطقة سد الحجر بقرية منقباد – مركز أسيوط – محافظة أسيوط.

16. العضو / أشرف الشبراوى، بشأن إنشاء بيارة للصرف الصحى فى المنشية بميت طريف مركز دكرنس، إنشاء بيارة للصرف الصحى فى عزبة طلعت وعزب مركز بنى عبيد – محافظة الدقهلية.

17. العضو / أسامة عبد العاطي، بشأن تغيير خط المياه المغذى لقرية أبو داود، من المدخل الشمالى للقرية حتى طريق البوهية – مركز تمى الأمديد – محافظة الدقهلية.

18. العضو / زكريا حسان، بشأن إنشاء طريق يربط بين مركز ساقلته وشمال ووسط محافظة سوهاج وطريق البحر الأحمر.