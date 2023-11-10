استبعاد نوير من قائمة منتخب ألمانيا ضد تركيا والنمسا
أعلن جوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا، قائمة المانشافت المستدعاة لخوض مواجهتي تركيا والنمسا في الشهر الجاري.
وشهدت القائمة غياب عدد من النجوم لأسباب مختلفة، على رأسهم الحارس مانويل نوير وجمال موسيالا.
قائمة ألمانيا
حراسة المرمى: أوليفر باومان، جانيس بلاسفيتش، تير شتيجن وكيفن تراب
الدفاع: روبن جوسينس، بينجامين هنريكس، ماتس هوميلز، أنطونيو روديجر، نيكلاس سولي، جوناثان تاه وماليك ثياو.
الوسط: روبرت أندريتش، جوليان براندت، كريس فوهريتش، ليون جوريتسكا، باسكال جروس، إلكاي جوندوجان، كاي هافيرتز، جوناس هوفمان، جوشوا كيميتش، فيليكس نميتشا، ليروي ساني وفلوريان فيرتز.
الهجوم: مارفين دوكش، نيكلاس فولكروج، سيرجي جنابري وتوماس مولر.
وعاد نوير إلى الملاعب من جديد عبر المشاركة في المباراة التي انتهت بفوز بايرن ميونخ على دارمشتاد 8-0 السبت الماضي ضمن منافسات الدوري الألماني.
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وخلال فترة غياب نوير، تولى مارك تير شتيجن حارس برشلونة، حراسة مرمى المنتخب بشكل أساسي، وقال نوير لدى عودته إلى الملاعب إنه لا يفكر بشأن المنتخب الألماني في الوقت الحالي.
نوير يسعى للمشاركة في يورو 2024
ويتطلع نوير إلى لعب دور الحارس الأساسي للمنتخب الألماني من جديد في كأس الأمم الأوروبية، يورو 2024، ومن المتوقع أن يخوض منافسة شرسة مع تير شتيجن، ويواجه ناجلسمان، صعوبة في اتخاذ القرار.
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