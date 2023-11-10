الجمعة 10 نوفمبر 2023
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محافظات

إصابة عضو هيئة تدريس بأسيوط في حادث بصحراوي المنيا

انقلاب ملاكي، فيتو
انقلاب ملاكي، فيتو

شهد الطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا حادث انقلاب سيارة أصيب على إثرها عضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط، وسائق، تم نقل المصابين إلى مستشفى العدوة.

إصابة عضو هيئة تدريس بأسيوط في حادث مروري بالمنيا 


وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي، وتحديدًا أمام قرية البهنسا، شمال المنيا، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة.

الأجهزة الأمنية بالمنيا 

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين انقلاب سيارة ملاكي، نتيجة اختلال السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة، مما تسبب في انقلابها.

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وتسبب الحادث في إصابة كلا من مصطفي فتحي إبراهيم، 40 عاما، عضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط، مقيم أسيوط، وأحمد إبراهيم أحمد، 27 عاما، سائق، مقيم بسوهاج.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى العدوة المركزي للعلاج، والتحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة. 

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