سقطوا من السقالة، إصابة 3 عمال أثناء عملهم بمبنى في المنيا

أصيب 3 عمال بمحافظة المنيا بكسور متفرقة على إثر سقوطهم من أعلى سقالة، أثناء العمل بإحدى المباني.

الأجهزة الأمنية بالمنيا

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت إخطارا من عمليات النجدة، يفيد بسقوط عمال من أعلى سقالة أثناء العمل بمبنى الري بمدينة المنيا.

سقطوا من أعلى سقالة أثناء العمل بمبني

على الفور انتقلت الأجهزة بمحافظة المنيا وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين إصابة كل من: مصطفى بدوي، 38 عاما، وأحمد عطا، 19 عاما، وأسامة عبدالسلام، 58 عاما، بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسم، علي اثر سقطوا من أعلى سقالة أثناء العمل بمبني بجوار مسجد القرطبي المائن بمدينة المنيا.

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وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة