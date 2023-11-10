تشكيل منتخب مصر للناشئات لمواجهة الكونغو برازفيل في تصفيات كأس العالم

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم للناشئات بقيادة محمد كمال تشكيل الفريق لمواجهة الكونغو برازفيل بعد قليل.

وجاء تشكيل المنتخب كالتالي.

واختار الجهاز الفني لمنتخب الناشئات قائمة لاعبات تضم كل من: عزة الفولي، حبيبة عماد، كنزي مجدي، نورا خالد، رودينا عبدالرسول، حبيبة وليد، نور عبد الواحد، نورهان عاشور، حبيبة عصام، جودي عماد، مايا إيهاب، ليلي زاهر، حالا مصطفى، فرح هشام، نور نهاد، فاطمة مصطفى، حبيبة طارق، دنا كريم، مي مجدي، كاميليا كريم، ندى خالد، خديجة أحمد، لارا خالد، تانيا مصطفى.

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ويلتقي منتخب مصر للسيدات أمام الكونغو برازفيل اليوم على ملعب الأخير، على أن تكون مباراة العودة يوم 19 من الشهر نفسه بالإسكندرية.

ودخل منتخب مصر للناشئات معسكرا مغلقا الجمعة الماضى، تحت قيادة محمد كمال، استعدادا لمواجهة الكونغو برازفيل في الدور الثاني من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024، والمقرر إقامتها العام المقبل في كولومبيا.