الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رياضة

تشكيل منتخب مصر للناشئات لمواجهة الكونغو برازفيل في تصفيات كأس العالم

منتخب مصر للناشئات،
منتخب مصر للناشئات، فيتو

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم للناشئات بقيادة محمد كمال تشكيل الفريق لمواجهة الكونغو برازفيل بعد قليل.

وجاء تشكيل المنتخب كالتالي. 

May be an image of ‎1 person and ‎text that says '‎التحان المصري EGYPTIANFA التشكيل ازافيل اجهة الكونفو عزة الفولي نورا خالد رودينا عبد الرسول نور عبد الواحد حبيبة عمر جوئ عماد مايا ايهاب دنا ندا حلا مصطفي فرح هشام حبيبة عصام نهاد الإحتياطي حبيبة عماد سويلم راهر فاطمة مصطفي Ûم مجدي حبيبه كتاش orA etisalat BANQUEMSR بك ACUD Carrier المتحدة للرياضة‎'‎‎

واختار الجهاز الفني لمنتخب الناشئات قائمة لاعبات تضم كل من: عزة الفولي، حبيبة عماد، كنزي مجدي، نورا خالد، رودينا عبدالرسول، حبيبة وليد، نور عبد الواحد، نورهان عاشور، حبيبة عصام، جودي عماد، مايا إيهاب، ليلي زاهر، حالا مصطفى، فرح هشام، نور نهاد، فاطمة مصطفى، حبيبة طارق، دنا كريم، مي مجدي، كاميليا كريم، ندى خالد، خديجة أحمد، لارا خالد، تانيا مصطفى.

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ويلتقي منتخب مصر للسيدات أمام الكونغو برازفيل اليوم على ملعب الأخير، على أن تكون مباراة العودة يوم 19 من الشهر نفسه بالإسكندرية.

ودخل منتخب مصر للناشئات معسكرا مغلقا الجمعة الماضى، تحت قيادة محمد كمال، استعدادا لمواجهة الكونغو برازفيل في الدور الثاني من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024، والمقرر إقامتها العام المقبل في كولومبيا.

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