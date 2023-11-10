الجمعة 10 نوفمبر 2023
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محافظات

إزالة 56 مكمورة فحم بالبحيرة لمخالفة الاشتراطات البيئية

جانب من حملة الإزالة
جانب من حملة الإزالة بالبحيرة، فيتو

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر بمحافظة البحيرة، برئاسة أسامة داود رئيس الوحدة المحلية، بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة بالعمل على إزالة 56 مكمورة فحم بنطاق الوحدة المحلية لقرية أحمد عرابي لمخالفة الاشتراطات البيئية داخل نطاق محافظة البحيرة.

جاء ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة لدعم المشروعات صديقة البيئة، والتي تعمل على تقليل مسببات التلوث،ومنها مكامير الفحم النباتية المطورة، وإزالة مكامير الفحم العشوائية غير المطورة بنطاق المحافظة وذلك حفاظا على صحة المواطنين وضبط الخارجين عن القانون  . 

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طالبت  الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية المختصة، باستمرار وتكثيف حملات المرور الميداني على المكامير العشوائية بنطاق المحافظة، ومراعاة كافة الاشتراطات، والمعايير البيئية المقررة في هذا الشأن للحفاظ على البعد الصحي للمواطنين، وتعظيم الفوائد الإقتصادية لمكامير الفحم المطورة.
 

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ازالة البحيرة فحم البيئة ضبط بدر

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